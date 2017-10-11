Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:01 11

Бензин марки АИ-95 начал дорожать

Бензин марки АИ-95 начал дорожать
Фото: komiinform.ru

Стоимость бензина марки АИ-95 выросла за неделю на 0,67 %. Пока рост отмечается только на оптовом рынке. Результаты мониторинга опубликовала амурская антимонопольная служба.

Мониторинг рынка нефтепродуктов в УФАС проводят каждую неделю. Со 2 по 8 октября рост зафиксировали на бензин марки АИ-95. Повышение стоимости произошло на 0,67 % на оптовом рынке. На рознице это пока не отразилось.

У отдельных поставщиков цены на бензин марки АИ-80 и дизельное топливо даже снизились – на 0,64 % и на 0,46 % соответственно.

Просмотров всего: 1346

#цены #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • •••pajzii

    •••pajzii
    5 часов назад

  • Adolf

    Adolf
    5 часов назад

    Наконец то. То мы ждём: когда же подорожает?

  • КанзаС

    КанзаС
    3 часа назад

    Дело к выборам..."Президент обеспокоен"...

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Нефть продолжает восхождение.

    Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2332614.html

    Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    3 часа назад

    Не бензин начал дорожать, а просто подняли цену на бензин.

    А что вы хотели от воровского клана?

  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    играл когда то в стратегию средневековую. Так вот там когда нечто подобное начиналось - люди отказывались выходить на работу и случался общий звиздец. Мне приходилось срочно как то их подкармливать, добавлять бабла,улучать условия жизни. В реальности чето все намного хреновее.

  • Архантроп

    Архантроп
    2 часа назад

    Какая неожиданная новость

  • ПетяПетрович

    ПетяПетрович
    2 часа назад

    бабаяга

    играл когда то в стратегию средневековую. Так вот там когда нечто подобное начиналось - люди отказывались выходить на работу и случался общий звиздец. Мне приходилось срочно как то их подкармливать, добавлять бабла,улучать условия жизни. В реальности чето все намного хреновее.



    ну а чего Вы удивляетесь сценарий игрушки то поди забугорного производителя был ))) А в российской версиии выскочит сообщение " Люди недовольны вышли на митинг" и две кнопки "Запретить митинг-Попросить разойтись" или "прислать ОМОН РосГвардию"

  • ХЗ

    ХЗ
    2 часа назад

    бабаяга

    играл когда то в стратегию средневековую. Так вот там когда нечто подобное начиналось - люди отказывались выходить на работу и случался общий звиздец. Мне приходилось срочно как то их подкармливать, добавлять бабла,улучать условия жизни. В реальности чето все намного хреновее.



    а в некоторых стратегиях (типа stronghold), для этого строится побольше храмов и пивнушек, прям дежавю))

  • ПетяПетрович

    ПетяПетрович
    1 час назад

    вот как важен правильный выбор игр в которые играешь в детстве))

  • anschutka

    anschutka
    30 минут назад

    Минфин: повышение акцизов серьезно не повлияет на стоимость бензина

    ФАС: повышение акцизов мало повлияет на рост цен на бензин в РФ в 2018 году

    Так что не расшатывайте тут лодку

Показать все (11) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 6

Новые купюры 200 и 2 000 рублей презентуют в формате телемоста
Экономика 20

За год средняя зарплата амурчан выросла более чем на 3 %
Общество 6

Из-за ухода «ВИМ-Авиа» путевки к лету подорожают, прогнозируют туроператоры
Экономика 7

Эксперты прогнозируют рост инфляции в России