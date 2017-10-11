Бензин марки АИ-95 начал дорожать

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Стоимость бензина марки АИ-95 выросла за неделю на 0,67 %. Пока рост отмечается только на оптовом рынке. Результаты мониторинга опубликовала амурская антимонопольная служба.

Мониторинг рынка нефтепродуктов в УФАС проводят каждую неделю. Со 2 по 8 октября рост зафиксировали на бензин марки АИ-95. Повышение стоимости произошло на 0,67 % на оптовом рынке. На рознице это пока не отразилось.

У отдельных поставщиков цены на бензин марки АИ-80 и дизельное топливо даже снизились – на 0,64 % и на 0,46 % соответственно.