48 работникам задержали зарплату – 1,2 миллиона рублей

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Почти полсотне работников «Агентства кредитных гарантий АПК» задержали выплату зарплаты на общую сумму более 1,2 миллиона рублей. После вмешательства прокуратуры, руководство агентства полностью ликвидировало задолженность.

Прокуратура Благовещенска провела проверку по обращениям работников ОАО «Агентство кредитных гарантий АПК». Было установлено, что его администрация не выплатила 48 работникам заработную плату за август 2017 года. Сумма задолженности превысила 1,2 миллиона рублей.

Прокурор города направил в мировой суд 48 исковых заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы за август 2017 года. Также он внес в адрес руководителя «Агентства кредитных гарантий АПК» представление об устранении нарушений трудового законодательства. В отношении генерального директора возбудил административное дело по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы»

В результате принятых прокуратурой мер имеющаяся задолженность перед работниками была выплачена в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.