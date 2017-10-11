Приамурью предлагают выделить больше миллиона рублей на ремонт соцучреждений

Пенсионный фонд России направил правительству Амурской области прогнозные объёмы финансирования социальной программы в 2018 году. Региону предлагается выделить 1,5 миллиона рублей федеральных средств. Из них 1,2 миллиона будут направлены на ремонт социальных учреждений, 273 тысячи – на организацию компьютерных курсов для пенсионеров.

Чтобы программа получила согласование, областной бюджет должен добавить не менее 270 тысяч рублей. Утверждение объемов финансирования произойдет начале 2018 года.

Объекты для проведения ремонта определяет региональное министерство социальной защиты населения. На 2018 год рассматривается два учреждения – Малиновский дом-интернат для детей-инвалидов в Бурейском районе и пансионат для престарелых и инвалидов «Приозерье» в Тамбовском районе.

В 2017 году на средства социальной программы ведётся капитальный ремонт Благовещенского дома-интерната для престарелых, в котором проживают 162 человека. На это был выделен миллион рублей.

Организация компьютерных курсов для пожилых людей в Амурской области будет финансироваться из бюджета Пенсионного фонда второй год подряд. В 2017 году на эти цели федеральным ведомством было направлено больше 272 тысяч рублей. На следующий год запланирована такая же сумма, которая также должна софинансироваться из областного бюджета. Средства направляются на оплату преподавателей и организационные моменты.

В этом году обучение в области началось с 14 сентября в 10 городах и районах области, в 12 учебных заведениях. До конца года знания получат 369 неработающих пенсионеров. Подтверждением факта отсутствия работы являются трудовые книжки с последней записью «уволен». Занятия для пенсионеров, как и прежде, бесплатные. Во многих учебных заведениях используется программа «Азбука Интернета», выпущенная Пенсионным фондом и «Ростелекомом» и адаптированная для пожилых людей, сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области.