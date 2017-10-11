Водопроводная вода в Февральске скоро будет соответствовать всем требованиям СанПиН

Коммунальщики Февральска утверждают, что в кратчайшие сроки – после промывки и дезинфекции сетей – показатели водопроводной воды будут соответствовать требованиям СанПиН. При этом работники «Коммунальных систем БАМа» опровергают утверждение о том, что вода в Февральске не циркулирует и застаивается.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в понедельник, 9 октября, в жилых многоквартирных домах и социальных объектах поселка Февральск Селемджинского района начала течь грязная вода. Причем жители поселка жаловались, что в той или иной степени они страдают от некачественной воды с 2015 года. «Февральские коммунальные системы» и «Коммунальные системы БАМа», к которым жители обращались с жалобами, перекладывали ответственность друг на друга.

Гендиректор управляющей компании Февральска Игорь Натыкан считает, что одна из причин грязной воды – отсутствие циркуляции в водопроводной системе, что приводит к размножению водорослей.

Пресс-служба «Коммунальных систем БАМа» пояснила, что в Февральске для повышения надежности, улучшения качества питьевой воды была произведена модернизация и реконструкция системы водоснабжения. Здесь установили новое оборудование, позволяющее производить мониторинг качества воды и повышения параметров подачи холодного водоснабжения.

В ходе пусконаладочных работ при пуске нового оборудования произошло кратковременное ухудшение качества воды по химическому составу, сообщает пресс-служба АО «КСБ».

Предприятие приняло незамедлительные меры и приступило к промывке всей системы водоснабжения поселка. Промывка находится на завершающем этапе. В среду, 11 октября, проведут дезинфекцию путем хлорирования всей системы. И в кратчайшие сроки после завершения этих работ показатели воды придут в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Также в АО «КСБ» считают, что нарекания со стороны управляющей компании о неисправности магистральных сетей водоснабжения необоснованны. В системе водопровода Февральска провели большой объем работ по улучшению циркуляции холодного водоснабжения – проложено так называемое кольцо водовода. Техническое состояние сетей никак не может повлиять на качество воды, утверждают в «Коммунальных системах БАМа».

После проведения всех мероприятий аккредитованная лаборатория возьмет пробы и сделает заключение на соответствие качества питьевой воды.