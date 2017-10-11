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11октября
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сегодня, 11:12 0

На железнодорожном вокзале в Тынде нашли сумку с оружием и боеприпасами

На железнодорожном вокзале в Тынде нашли сумку с оружием и боеприпасами
Фото: Job.ru

В Тынде на железнодорожном вокзале наряд полиции по сопровождению пассажирских поездов обнаружил бесхозную сумку с вещами. В ней было оружие и боеприпасы. Позже стражи порядка установили владельца находки.

В сумке лежало ружье марки «Белка», идентификационные номера которого не просматривались, 10 патронов калибра 7,62 миллиметра, 50 патронов калибра 5,6 миллиметра, 16 патронов калибра 28 миллиметров.

Во время опроса пассажиров поезда сотрудники полиции установили данные мужчины, оставившего сумку. Оказалось, что 58-летний житель Амурской области незаконно приобрел в личное пользование ружье и патроны, находясь на рыбалке в Зейском районе.

Отделение дознания Тындинского ЛО МВД России на транспорте возбудило уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.

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#закон #происшествия

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