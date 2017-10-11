Новые купюры 200 и 2 000 рублей презентуют в формате телемоста
В четверг, 12 октября, будут презентованы новые купюры достоинством 200 и 2 000 рублей. Мероприятие пройдет в формате телемоста Москва — Владивосток — Севастополь, сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на организаторов.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», вопрос о том, что будет изображено на новых купюрах номиналом в 200 и 2 000 рублей выносился на всенародное обсуждение. В результате победу одержали Севастополь и Дальний Восток. В финал прошли два дальневосточных символа: мосты во Владивостоке и космодром Восточный.
Представят новые купюры глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина и гендиректор Госзнака Аркадий Ткачук. Они расскажут об особенностях новых банкнот, их защите и ответят на вопросы.
Просмотров всего: 540
#Дальний Восток #финансы #экономика