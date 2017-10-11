Новые купюры 200 и 2 000 рублей презентуют в формате телемоста

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Как сообщало ИА «Амур.инфо», вопрос о том, что будет изображено на новых купюрах номиналом в 200 и 2 000 рублей выносился на всенародное обсуждение. В результате победу одержали Севастополь и Дальний Восток. В финал прошли два дальневосточных символа: мосты во Владивостоке и космодром Восточный.

Представят новые купюры глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина и гендиректор Госзнака Аркадий Ткачук. Они расскажут об особенностях новых банкнот, их защите и ответят на вопросы.