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11октября
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сегодня, 10:46 0

Новые купюры 200 и 2 000 рублей презентуют в формате телемоста

Новые купюры 200 и 2 000 рублей презентуют в формате телемоста
Фото: vr-vyksa.ru

В четверг, 12 октября, будут презентованы новые купюры достоинством 200 и 2 000 рублей. Мероприятие пройдет в формате телемоста Москва — Владивосток — Севастополь, сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на организаторов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», вопрос о том, что будет изображено на новых купюрах номиналом в 200 и 2 000 рублей выносился на всенародное обсуждение. В результате победу одержали Севастополь и Дальний Восток. В финал прошли два дальневосточных символа: мосты во Владивостоке и космодром Восточный.

Представят новые купюры глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина и гендиректор Госзнака Аркадий Ткачук. Они расскажут об особенностях новых банкнот, их защите и ответят на вопросы.

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#Дальний Восток #финансы #экономика

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