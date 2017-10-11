Областное министерство ЖКХ проследит за прохождением отопительного сезона в Возжаевке

Губернатор Амурской области Александр Козлов провел встречу с жителями бывшего военного гарнизона в селе Возжаевка. На ней обсуждались вопросы отопления и водоснабжения городка, а также проблемы оформления документов на жилье и капремонт домов.

Ранее, когда объекты водоснабжения, котельная, жилой фонд находились в собственности Минобороны РФ, люди часто сталкивались с проблемами: в отопительный период нестабильно поступало топливо, из-за чего в домах понижалась температура, возникали аварии. Также многих просто пытались выселить из ведомственного жилья. Ситуация постоянно находилась на контроле губернатора Амурской области.

2 октября при заполнении системы отопления в Возжаевке произошел порыв, который вскоре был ликвидирован. Эту тему также обсудили на встрече.

«Вы мне ставили задачу: решить вопрос с Министерством обороны РФ по передаче домов, сетей, котельной. 1 августа 2017 года котельная и сети перешли в муниципальную собственность. 1 сентября 2017 года от Минобороны к нам перешел жилой фонд. Мы определились с предприятиями, которые их будут обслуживать. Проблем с поставками топлива в этом году в Возжаевке не будет», – обратился к собравшимся жителям глава региона.

Руководитель теплоснабжающей организации ООО «Темп» Юрий Романенко рассказал о том, что поставки топлива осуществляются согласно графикам, платежи согласованы, имеются два поставщика.

Александр Козлов отметил, что за нормальное прохождение отопительного сезона на проблемной территории несет личную ответственность министр ЖКХ области Сергей Гордеев. По словам губернатора, существенных вложений требуют сети, так как они не ремонтировались десятки лет.

В течение месяца на участке, где произошел порыв, будет проведена новая наружная сеть, работы рассчитаны на месяц. Во время проведения работ будет функционировать аварийный участок, затем специалисты проведут врезку нового участка в сеть.

Также губернатор обсудил с гражданами вопрос, связанный с оформлением документов на жилье, переданное муниципалитету, и субсидий на ЖКУ. По поручению главы региона местные власти проводят такую работу с людьми. Выяснилось, что в отношении одной из жительниц документы не оформлены, требуется решение суда. Губернатор дал срок властям района и села до конца недели, чтобы иск в суд был подан.

«То, что нам досталось после военных, мы должны привести в порядок в течение нескольких лет. Необходимо терпение, будет вестись последовательная работа. Задача глав района, поселения, министра ЖКХ – предоставить нам мобилизационный план, в котором будет отражено, какая в гарнизоне будет вестись работа в каждом направлении, в этом плане должен фигурировать каждый дом, все сети. Должны быть раскрыты многие вопросы, такие как благоустройство, освещение, прочие моменты. Необходим понятный для каждого план», – сказал Александр Козлов. Предполагается, что предварительный план будет готов в середине декабря.

Кроме того, во время встречи министр ЖКХ области Сергей Гордеев рассказал о том, что дома в гарнизоне Возжаевки включены в реестр Фонда капремонта домов. В одном из домов начнется ремонт уже на следующей неделе.

Проанализировав количество вопросов, касающихся жилищно-коммунальной сферы, губернатор дал поручение организовать на месте пункт работы специалиста государственной жилищной инспекции. Он будет разбираться с жалобами граждан.

Кроме того, на контроль взят вопрос открытия в городке бывшего гарнизона аптеки. Сейчас аптекарь оформляет все необходимые документы, и вскоре аптечный пункт начнет работу.

Губернатор пообещал жителям держать на контроле ситуацию в Возжаевке. На очередной встрече с гражданами обсудят мобилизационный план по обустройству городка.