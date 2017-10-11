Прохожие помогли задержать злоумышленника, напавшего на благовещенку

Фото: Vp43.ru

В Благовещенске полицейским 10 октября поступило сообщение о нападении на женщину. На место выехали стражи порядка. Выяснилось, что на улице мужчина пытался отобрать сумку у прохожей. Женщина начала кричать. На ее просьбы о помощи откликнулись неравнодушные граждане.

Горожане удерживали злоумышленника до приезда полиции. В итоге стражи правопорядка доставили мужчину в дежурную часть. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый 1991 года рождения водворён в изолятор временного содержания, сообщает амурское управление МВД.

Просмотров всего: 1644

#закон #происшествия

распечатать

Екатерина PL