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11октября
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сегодня, 10:14 5

Прохожие помогли задержать злоумышленника, напавшего на благовещенку

Прохожие помогли задержать злоумышленника, напавшего на благовещенку
Фото: Vp43.ru

В Благовещенске полицейским 10 октября поступило сообщение о нападении на женщину. На место выехали стражи порядка. Выяснилось, что на улице мужчина пытался отобрать сумку у прохожей. Женщина начала кричать. На ее просьбы о помощи откликнулись неравнодушные граждане.

Горожане удерживали злоумышленника до приезда полиции. В итоге стражи правопорядка доставили мужчину в дежурную часть. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый 1991 года рождения водворён в изолятор временного содержания, сообщает амурское управление МВД.

Просмотров всего: 1644

#закон #происшествия

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Комментарии
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  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Социальный эксперимент, небось?

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    1 час назад

    Наконец-то прохожие стали реагировать и отзываться на помощь. Жаль, что не всегда так.

  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    Щас часы командирские вручат....

  • lana78

    lana78
    1 час назад

    да я не первый раз читаю, как прохожие помогают. Так что не все так плохо в нашем обществе

  • Мама сына

    Мама сына
    53 минуты назад

    Как я горда за наш народ!!! Наконец то стали не равнодушными!!!

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