В Свободненском районе в аварии погиб человек (видео)

Во вторник вечером, 10 октября, в Свободненском районе произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Очевидцы, приславшие снимки в редакцию ИА «Амур.инфо», сообщили, что происшествие случилось под Углегорском. Погибшему оторвало голову.

В областном управлении ГИБДД подтвердили факт ДТП и смерти человека. По информации ведомства, происшествие случилось в 18 часов 10 октября. В аварии участвовал один автомобиль – микроавтобус. Водитель не справился с управлением, и машина вылетела с трассы.

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#ДТП #происшествия

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Василий Кленин