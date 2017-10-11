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11октября
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В Свободненском районе в аварии погиб человек (видео)

В Свободненском районе в аварии погиб человек (видео)

Во вторник вечером, 10 октября, в Свободненском районе произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Очевидцы, приславшие снимки в редакцию ИА «Амур.инфо», сообщили, что происшествие случилось под Углегорском. Погибшему оторвало голову.

В областном управлении ГИБДД подтвердили факт ДТП и смерти человека. По информации ведомства, происшествие случилось в 18 часов 10 октября. В аварии участвовал один автомобиль – микроавтобус. Водитель не справился с управлением, и машина вылетела с трассы.

Просмотров всего: 2066

#ДТП #происшествия

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Это как так вышло? По фото у микроавтобуса не такие фатальные повреждения, водительская сторона вообще почти целая. Третий день подряд ДТП с погибшими. Печально.

  • ovver

    ovver
    2 часа назад

    Да и днем и вечером по городу кучу аварий... вроде не гололед чтоб биться

  • Страйкер

    Страйкер
    2 часа назад

    говорят если пристегиваться, то и с головой можно остаться

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    59 минут назад

    ну это только говорят, может ему как раз ремнем и передавило шею

  • бабаяга

    бабаяга
    58 минут назад

    почему последняя фотка в квадратиках . Отпарвьте в личку оригинал

  • Студентка

    Студентка
    43 минуты назад

    Господа, журналисты, у вас хоть капля состраданиям есть. Это мой брат, более, чем просто родственник. Уберите фотографии. Не дай Бог это увидит жена, мама.не надо таких подробностей, будьте людьми.

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