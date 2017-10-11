В благовещенских магазинах снова появятся помидоры от комбината «Тепличный»

«Тепличный» приступил к сбору собственных помидоров. На сегодняшний день комбинат выращивает огурцы, салат листовой, рукколу, базилик, лук, кинзу, укроп. И теперь впервые за долгое время выставит на продажу томаты.

«На днях мы приступили к сбору пяти сортов красных и розовых помидоров. 6 октября на комбинате собрали первые 370 килограммов помидоров. В понедельник 9 октября была собрана 1 тонна 480 килограммов овощей. В октябре мы планируем собрать около 60 тонн овощей и ежемесячно надеемся собирать от 60 до 70 тонн свежих помидоров», – сообщила генеральный директор ООО «Тепличный» Светлана Ким.

Как отметила Светлана Анатольевна, на производстве используются разные инновационные технологии. Непосредственно при выращивании помидоров специалисты используют технологию так называемой досветки.

«Любое растение зимой у нас привыкло спать, как и все живое. Но наша задача – получить урожай, поэтому в зимние часы у нас досветка может достигать до 20 часов в сутки и овощи могут своевременно созревать», – сказала Светлана Ким.

Скоро свежие помидоры от «Тепличного» появятся в торговых точках Благовещенска.