Должникам по квартплате будут присылать черные квитанции: обзор прессы

Фото: sm-news.ru

Новости о том, что у претендентов на чиновничье кресло проверяют красоту почерка; о мифе о здоровом образе жизни; о гонорарах Пугачевой за участие в корпоративах выбрал для сегодняшнего обзора прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

«Российская газета» рассказывает о нестандартном, креативном подходе к отбору кандидатов в новое правительство Удмуртии. Будущих чиновников проверяют на каллиграфию. Красивый почерк – можешь стать кандидатом. А плохой – иди разгружай вагоны. Интересно, как подобный тест будут проходить кандидаты в чиновники медицинского ведомства – ведь всем известно, что самые страшный почерк у врачей.

Также в номере

Новости, как говорится, «с мест» продолжает сообщение о том, что в Саранске должникам по квартплате будут высылать квитанции мрачного вида – на черной бумаге. Возможно, это будет компромиссный вариант – красная квитанция с черной полосой.

Еще пишут об осквернении в Америке памятников Колумбу, но тут ничего удивительного: плевок в прошлое – тренд сезона.

Очень интересно

Если вы не знаете, как переводится слово «стюардесса», раскройте «Мою Мадонну». В материале «Над уровнем неба», который Павел Андреевич начал читать в первую очередь, об этом рассказывается. Вы узнаете попутно о тайнах этой неземной профессии, например, о том, какой вопрос больше всего раздражает бортпроводников. Или о том, в каком возрасте они уходят на пенсию. Или о том, сколько часов составляет средний налёт…

Да, а самый противный вопрос – это вопрос о том, будут ли кормить. А как переводится «стюардесса» – прочтите сами.

«Мадонну» стоит только открыть – а дальше забудете про работу (что, чуть было не сделал и автор обзора), но внутренний редактор и дисциплинатор напомнили ему о других изданиях.

Полный абзац

Берем в руки «АиФ», читаем о развенчании мифов о здоровом образе жизни. Вы узнаете, что не обязательно ходить где ни попадя и куда не попадя с бутылкой воды, постоянно, к ней прикладываясь (ну, если это не утро понедельника) – необходимые 2 литра воды в сутки спокойно попадут в ваш организм и через борщ. Кстати, обратите внимание на цвет мочи: если она светло-жёлтая, значит, вы выпиваете достаточное количество жидкости.

А еще есть миф о том, что здоровый образ жизни продлевает жизнь. Совсем нет: болезни, от которых умирает большинство людей, имеют генетическую природу. Опять же, а сколько кирпичей ползает по крышам?!

Еще развенчивается миф об алкоголе, но вы и сами знаете, как их развенчивать.

Не пропусти

Еще в еженедельнике рассказывается о том, сколько получают главные лица Верховного и Конституционного судов (неплохо получают – как написано в газете, «судьи могут сытно жить и безо всяких взяток. Соцпакет у служителей Фемиды – ого-го!» – эта цитата относится уже не к руководителям вышеназванных судов, а к судьям вообще).

Ну а еще задается вопрос: «Уберут ли Наталью Поклонскую из Госдумы?» Будто не ясен ответ, что не уберут. С одной стороны, кем же тогда отвлекать от насущных проблем – это раз. А второе: попробуй, убери… Но поехали дальше.

На посошок

Напоследок порадуем себя «Комсомольской правдой». Кто как, а Павел Савинкин для начала прочёл историю советской бизнес-леди – заведующей сетью ресторанов курортного Геленджика. Погорела знаете на чём? На эротике! Устраивала в подведомственных ресторанах закрытые показы «Греческой смоковницы» – ныне, по сути, детского фильма. А кто-то – сдал. Нда… Расстреляли.

Но есть в газете и много позитивного: Алла Пугачёва, например, стала петь на корпоративах за 20 миллионов рублей. И это отдельная от Галкина, который ведет эти корпоративы, плата.

«Кто-то порадуется за Борисовну, кто-то в сердцах скажет, что нет на нее Емельки, а я просто прощаюсь с вами до завтра», – пишет Павел Андреевич.