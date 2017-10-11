Амурское ветуправление награждено серебряной медалью на всероссийском форуме

Управление ветеринарии и племенного животноводства Приамурья получило серебряную медаль главного аграрного форума страны – «Золотой осени -2017», который проходил в Москве с 4 по 7 октября. Награду и диплом руководителю амурского управления Сергею Самохвалову представитель федерального Минсельхоза вручил за эффективную борьбу с болезнями животных на территории Амурской области.

«В нашей работе одно из главных мест занимает именно профилактика заразных и незаразных болезней животных, – прокомментировал получение высокой награды начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Приамурья Сергей Самохвалов. – Этой задаче специалисты управления традиционно уделяют много времени и сил, что и привело к таким результатам – Амурская область в данном направлении стала второй среди всех российских регионов. Мы считаем, что ослабление внимания вопросам предупреждений заболеваний влечет крупные неприятности как для отдельных хозяйств, так и для всех наших регионов».

Так, на территории Приамурья уже несколько лет не регистрируются случаи бешенства. При том, что этот вирус встречается в соседних регионах, например, в Хабаровском и Забайкальском краях. Отмечено снижение и по многим другим заболеваниям сельскохозяйственных животных. А повышение среди амурских аграриев интереса к искусственному осеменению скота позволяет предотвратить распространение среди амурских коров болезней, передающихся половым путем. Кроме того, сотрудники управления регулярно проводят эпизоотический мониторинг.

Амурская делегация, в состав которой вошли представители министерства сельского хозяйства области, регионального управления ветеринарии, а также руководители сельхозпредприятий и институтов, во всероссийской аграрной выставке участвует не первый год. В этом году члены делегации приняли участие в тематических форумах и круглых столах, посетили крупнейшую выставку животных, привезенных из разных регионов страны, и представили свои презентации.

«Золотая осень» остается главным аграрным форумом России на протяжении более 18 лет. В нем принимают участие все регионы. Организатор выставки – Министерство сельского хозяйства РФ, сообщает амурское ветуправление.