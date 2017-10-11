Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:25 0

Амурское ветуправление награждено серебряной медалью на всероссийском форуме

Амурское ветуправление награждено серебряной медалью на всероссийском форуме

Управление ветеринарии и племенного животноводства Приамурья получило серебряную медаль главного аграрного форума страны – «Золотой осени -2017», который проходил в Москве с 4 по 7 октября. Награду и диплом руководителю амурского управления Сергею Самохвалову представитель федерального Минсельхоза вручил за эффективную борьбу с болезнями животных на территории Амурской области.

«В нашей работе одно из главных мест занимает именно профилактика заразных и незаразных болезней животных, – прокомментировал получение высокой награды начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Приамурья Сергей Самохвалов. – Этой задаче специалисты управления традиционно уделяют много времени и сил, что и привело к таким результатам – Амурская область в данном направлении стала второй среди всех российских регионов. Мы считаем, что ослабление внимания вопросам предупреждений заболеваний влечет крупные неприятности как для отдельных хозяйств, так и для всех наших регионов».

Так, на территории Приамурья уже несколько лет не регистрируются случаи бешенства. При том, что этот вирус встречается в соседних регионах, например, в Хабаровском и Забайкальском краях. Отмечено снижение и по многим другим заболеваниям сельскохозяйственных животных. А повышение среди амурских аграриев интереса к искусственному осеменению скота позволяет предотвратить распространение среди амурских коров болезней, передающихся половым путем. Кроме того, сотрудники управления регулярно проводят эпизоотический мониторинг.

Амурская делегация, в состав которой вошли представители министерства сельского хозяйства области, регионального управления ветеринарии, а также руководители сельхозпредприятий и институтов, во всероссийской аграрной выставке участвует не первый год. В этом году члены делегации приняли участие в тематических форумах и круглых столах, посетили крупнейшую выставку животных, привезенных из разных регионов страны, и представили свои презентации.

«Золотая осень» остается главным аграрным форумом России на протяжении более 18 лет. В нем принимают участие все регионы. Организатор выставки – Министерство сельского хозяйства РФ, сообщает амурское ветуправление.

Просмотров всего: 174

#животные

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 19

В окрестностях Благовещенска горожане кормили с рук лису (видео)
Общество 52

Большинство опрошенных благовещенцев не готовы платить за регистрацию домашних животных
Общество 6

В Тындинском районе задержали браконьеров, убивших трех кабарог
Общество 13

Большого тайменя в Благовещенске поймали в период запрета лова рыбы