Rutracker навсегда удалят из поисковых систем

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Поправки к закону «Об информации» требуют удалять навечно заблокированные сайты из поисковиков. Однако из поисковой выдачи навечно заблокированный сайт удалил только Mail.Ru. Другие поисковики – «Яндекс», Google, Bing и «Спутник» – демонстрируют ссылки на ресурс.

«Закон, вступивший в силу с 1 октября 2017 года, предполагает новую схему распространения списков сайтов-нарушителей и их "зеркал". В августе во время разработки этой схемы Роскомнадзор просил нас прислать предложения, как проверять исполнение федерального закона поисковиками. Мы это сделали. Сейчас идет отладка новой системы с обеих сторон», – пояснил генеральный директор компании «Поисковый портал "Спутник"» Максим Хромов.

Роскомнадзор направит поисковым системам письма и потребует удалить из выдачи навечно заблокированные ресурсы.

«Удаление пиратов из поисковой выдачи – новая долгожданная практика, введенная вступившим в силу законом. Надзорному ведомству и поисковым системам нужно ее отработать. Не так страшно, что первые удаления пиратов произошли не 1 или 2 октября. Главное – это неотвратимость результата. Мы почти два года ждали этого закона и можем подождать еще несколько дней», – отметил глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

В России навечно заблокированы 234 ресурса, среди которых торрент-трекеры и онлайн-кинотеатры.