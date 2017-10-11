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11октября
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сегодня, 08:29 2

Rutracker навсегда удалят из поисковых систем

Rutracker навсегда удалят из поисковых систем
Фото: Известия

Требования удалить из результатов выдачи навечно заблокированные сайты, в том числе торрент-трекер Rutracker.org – такое требование поисковым системам разослал Роскомнадзор, сообщают «Известия». 70 % новых пользователей приходят на пиратские ресурсы именно из поисковиков, считают в федеральном ведомстве.

Поправки к закону «Об информации» требуют удалять навечно заблокированные сайты из поисковиков. Однако из поисковой выдачи навечно заблокированный сайт удалил только Mail.Ru. Другие поисковики – «Яндекс», Google, Bing и «Спутник» – демонстрируют ссылки на ресурс.

«Закон, вступивший в силу с 1 октября 2017 года, предполагает новую схему распространения списков сайтов-нарушителей и их "зеркал". В августе во время разработки этой схемы Роскомнадзор просил нас прислать предложения, как проверять исполнение федерального закона поисковиками. Мы это сделали. Сейчас идет отладка новой системы с обеих сторон», – пояснил генеральный директор компании «Поисковый портал "Спутник"» Максим Хромов.

Роскомнадзор направит поисковым системам письма и потребует удалить из выдачи навечно заблокированные ресурсы.

«Удаление пиратов из поисковой выдачи – новая долгожданная практика, введенная вступившим в силу законом. Надзорному ведомству и поисковым системам нужно ее отработать. Не так страшно, что первые удаления пиратов произошли не 1 или 2 октября. Главное – это неотвратимость результата. Мы почти два года ждали этого закона и можем подождать еще несколько дней», – отметил глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

В России навечно заблокированы 234 ресурса, среди которых торрент-трекеры и онлайн-кинотеатры.

Просмотров всего: 694

#интернет

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    Многочисленные комменты российских пользователей к новости:

    — Кто бы мог подумать!..

    — Ну надо же!

    — А я и не знал...

    — То ли ещё будет!

    и т. п.

    К новости на форуме Рутрекера "Роскомнадзор навсегда заблокировал Рутрекер в России".

    (С) Баш

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    Когда уже разгонят этот Роскомнадзор. Пожалуй, самая бесполезная и бессмысленная шарага в России.

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