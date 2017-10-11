Обязательный урок по шахматам введут в начальных классах

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Сегодня шахматные кружки для учеников начальных классов работают в школах 70 регионов России. Всего в шахматы играют 742 тысячи российских школьников.

«Что касается обязательного введения. Мы планируем в ближайшие два года, начиная со следующего года, с 1 по 4 класс – один час в неделю», – сказала министр образования и науки России на правительственном часе в Совете Федерации.

Ольга Васильева отметила, что для учителей это не будет сложным. По мнению министра, в школах должны развиваться пять направлений дополнительного образования – театральное, музыкальное, техническое, спортивное и шахматы. Это ранее заявляла министр. Тогда отмечалось, что занятия в школах должны проводить бесплатно. Сейчас шахматы в Минобре решили и вовсе включить в расписание уроков.