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11октября
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Обязательный урок по шахматам введут в начальных классах

Обязательный урок по шахматам введут в начальных классах
Фото: нашебутово.рф

В младших классах российских школ введут обязательный урок по шахматам. Об этом сообщила министр образования и науки России Ольга Васильева. Изменение в расписание внесут в ближайшие два года, сообщают РИА Новости.

Сегодня шахматные кружки для учеников начальных классов работают в школах 70 регионов России. Всего в шахматы играют 742 тысячи российских школьников.

«Что касается обязательного введения. Мы планируем в ближайшие два года, начиная со следующего года, с 1 по 4 класс – один час в неделю», – сказала министр образования и науки России на правительственном часе в Совете Федерации.

Ольга Васильева отметила, что для учителей это не будет сложным. По мнению министра, в школах должны развиваться пять направлений дополнительного образования – театральное, музыкальное, техническое, спортивное и шахматы. Это ранее заявляла министр. Тогда отмечалось, что занятия в школах должны проводить бесплатно. Сейчас шахматы в Минобре решили и вовсе включить в расписание уроков.

Просмотров всего: 786

#закон #образование #школа

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Комментарии
Показать все (26) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    кто вести будет?

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    С овечьей шкурой к скорняку

    Зашёл Вартан-сосед:

    - Из этой шкуры шапку сшить

    Ты можешь или нет?

    - Могу! - сказал в ответ скорняк,

    На шкуру посмотрев.

    - А выйдет две? - спросил Вартан,

    На корточки присев.

    - И две сошью.

    - А три?

    - И три!

    - Сошьёшь четыре?

    - Да!

    - А пять?

    - Ну что ж, могу и пять,

    Коль в этом есть нужда!

    - Быть может, выкроешь все шесть?

    - Могу, раз надо так!

    - Где шесть, там - семь! - сказал Вартан.

    - Идёт! - сказал скорняк.

    Когда заказчик через день

    За шапками пришёл,

    Семь шапок выложил скорняк

    На свой рабочий стол.

    - Да разве это мой заказ?

    Вскричал в сердцах Вартан.

    Когда ты шапки мне кроил,

    Ты был, должно быть, пьян?

    Что с ними делать мне теперь?

    Куда прикажешь деть?

    Ведь ни одну из них нельзя

    На голову надеть!

    - Но ты же сам того хотел!

    Сказал в ответ скорняк.

    Больших семь шапок из овцы

    Не выкроишь никак!

  • ay

    ay
    4 часа назад

    "Нагружать всё больше нас, стали почему-то..."

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    Вот даже как воспринять эту новость, не знаю: шахматы - дело хорошее, но, в ущерб остальным предметам, обязательным уроком...

    А может в детском саду шахматы ввести? Целый день баклуши бьет малышня, а тут - шахматы

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    А какой предмет собираются отменить?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Может хватит экспериментов может вернутся к советской системе подготовки, а?.. Что за дурь опять внедряется? Предмет ЛОГИКА верните в школы. И никакие шахматы нафиг не нужны будут.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    3 часа назад

    Сергей ТрушМожет хватит экспериментов может вернутся к советской системе подготовки, а?.. Что за дурь опять внедряется? Предмет ЛОГИКА верните в школы. И никакие шахматы нафиг не нужны будут.


    А когда у нас логику преподавали?

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    Сергей Труш

    никакие шахматы нафиг не нужны ...



    Правильно. Нарды нужны.

  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    А я ЗА шахматы! Единственная игра, которая с момента своего появления не претерпела никаких изменений в правилах. Ум развивает. Усидчивость тоже. А этого нашим детям с их гиперактивностью и дефицитом внимания очень не хватает. Уж лучше пусть мозг включают на шахматы, чем на World of Warcraft под партой

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    А я ЗА нарды! Ара ахпер джан. Ва-а-а-х.

  • kenwood

    kenwood
    2 часа назад

    Ерунда полная

    Детей перегружать

    При совке шахматами занимался в кружке. Играть нравилось, но ниче они у меня не воспитали (разве только разряды самолюбие тешили). Всегда проблему сначала нахрапом решать пытался, а если уж не получится, тогда подумаю, ладно.

    *короче все разные, нафиг обязаловку вводить

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Доминошки.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Myxira

    Доминошки.



    Козла забивать? О_О



  • Подруга друзей1

    Подруга друзей1
    1 час назад

    А у нас уже ввели шахматы. Второй класс. Вместо физ-ры.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Victrix

    Сергей Труш

    никакие шахматы нафиг не нужны ...



    Правильно. Нарды нужны.



    Карты тоже мышление разхвиваютЪ!



    А двойка в аттестат пойдёт?



    Не, ну реально цирк с конями



  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Подруга друзей1

    А у нас уже ввели шахматы. Второй класс. Вместо физ-ры.



    Что значит вместо? Шахматы это спорт.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    ЛайКа

    Victrix

    Сергей Труш

    никакие шахматы нафиг не нужны ...



    Правильно. Нарды нужны.



    Карты тоже мышление разхвиваютЪ!

    А двойка в аттестат пойдёт?

    Не, ну реально цирк с конями



    Карты это не то. А в нарды половина АО играет.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Мартовская Зима

    Сергей Труш

    Может хватит экспериментов может вернутся к советской системе подготовки, а?.. Что за дурь опять внедряется? Предмет ЛОГИКА верните в школы. И никакие шахматы нафиг не нужны будут.



    А когда у нас логику преподавали?


    логика преподавалась в школе как обязательный предмет с 1949 по 1956-й годы

  • kenwood

    kenwood
    1 час назад

    ЛайКа

    Victrix

    Сергей Труш

    никакие шахматы нафиг не нужны ...



    Правильно. Нарды нужны.



    Карты тоже мышление разхвиваютЪ!

    А двойка в аттестат пойдёт?

    Не, ну реально цирк с конями



    Точно

    Карты развивают работу обоих полушарий мозга.

    Шахматы развивают думалку левым полушарием

    А я вот им думать не люблю

    Мне нравится правым.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    kenwood


    Точно

    Карты развивают работу обоих полушарий мозга.

    Шахматы развивают думалку левым полушарием

    А я вот им думать не люблю

    Мне нравится правым.



    Плюс развивают мелкую моторику при перетасовывании, дешевле и занимают меньше места. А какой выбор игр! Можно даже без противника, так сказать индивидуально пасьянсами!

  • Подруга друзей1

    Подруга друзей1
    1 час назад

    Victrix

    Подруга друзей1

    А у нас уже ввели шахматы. Второй класс. Вместо физ-ры.



    Что значит вместо? Шахматы это спорт.



    Не надо придираться к словам. Имелось ввиду, вместо активного урока физкультуры... Так доходчиво??? Родителям пришлось заказывать наборы шахмат на 3 класса. Не хватает говорят в школе....

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    ЛайКа

    kenwood


    Точно

    Карты развивают работу обоих полушарий мозга.

    Шахматы развивают думалку левым полушарием

    А я вот им думать не люблю

    Мне нравится правым.



    Плюс развивают мелкую моторику при перетасовывании, дешевле и занимают меньше места. А какой выбор игр! Можно даже без противника, так сказать индивидуально пасьянсами!



    Занятие ерундой на рабочем месте развивает смекалку, реакцию, боковое зрение, любознательность, артистические данные.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    52 минуты назад

    Сергей Труш

    Занятие ерундой на рабочем месте развивает смекалку, реакцию, боковое зрение, любознательность, артистические данные.



    И логику'))



    Реально, что они все курят?! (риторически)



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    33 минуты назад

    ЛайКа

    Сергей Труш

    Занятие ерундой на рабочем месте развивает смекалку, реакцию, боковое зрение, любознательность, артистические данные.



    И логику'))

    Реально, что они все курят?! (риторически)



    Точно, про логику забыл :)))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    26 минут назад

    не в тему ветки но в тему последний постов.. Отец друга, майор авиации в отставке, рассказывал сиутацию

    -У нас раньше в частях были свои хозяйства, свиней разводили, кроликов, курей даже бывало, да и лошади были. Так вот, захожу я в такой вот амбар, там боец сидит на табурете, посреди амбара этого, и спит.. ну думаю, "щас разбуди его, огн скажет, что не спал, а моргнул на долго". Да мало ль как, но отмажется, я ему хомут надеваю, и такой ему "Солдат, ты спишь штолен?!", так этот засранец, разлупив глазёнки, тут же, на голубом глазу заявляет "Никак нет, товарищ майор! ..эээ...Хомут чищу!" и тут же начинает его рукавом наяривать!... Ну что мне оставалось?.. Пожурил по отечески, а придя к штабу просмеялся, рассказав другим офицерам.

    Вот такие смекалистые бойцы

  • Nabivachev

    Nabivachev
    25 минут назад

    классная идея.

    вообще-то, чтоб добиться чего-то реально серьезного в шахматах, надо заниматься лет с 4-5. Так что, начальная школа - это нормально, не перегрузятся.

    У меня в сельской школе урока шахмат не было, но отец нанял тренера, разик в неделю занимались, приезжал из Белогорска. Для чего? Да для общего развития. Было очень интересно. У нас с друзьями в порядке вещей было приходить друг к другу в гости, чтобы поиграть в шахматы, поиграть в шахматы во дворе. Интересно, а у современных школьников такой досуг популярен?

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