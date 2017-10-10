Звезда NBA Андре Миллер приехал на открытие нового баскетбольного зала в Благовещенске

В Благовещенске торжественно открыли обновленный зал Политехнического колледжа. Работы провели в рамках совместного проекта профессиональной баскетбольной ассоциации NBA и нефтехимической группы СИБУР. Зал в Благовещенске стал десятым спортивным объектом, реконструированным в России.

Своей белоснежной улыбкой Андре Ллойд Миллер моментально ослепил окружающих. Легенда баскетбола – в Благовещенске. Он один из немногих игроков в истории, который набрал как минимум 16 тысяч очков, сделал 8 тысяч передач и 1,5 тысячи перехватов мяча. На него посмотреть и научиться технике собрались несколько сотен человек. Для амурских спортсменов Андре провел мастер-класс.

«Я люблю, когда меня окружают дети. Я помню себя ребенком, когда у меня не было возможности встретиться с любимым игроком. Поиграть сегодня с детьми – для меня это самое важное, что я могу сделать», – признался Андре Миллер.

С первого взгляда и не узнаешь обновленный баскетбольный зал Политехнического колледжа. Еще месяц назад он выглядел совсем иначе. На это помещение из областного бюджета не потратили ни копейки. Стройку спонсировал крупнейший нефтехимический холдинг России СИБУР.

Сейчас этот зал оснащен современным оборудованием в соответствии с мировыми стандартами NBA. Новая система освещения, профессиональное спортивное покрытие и специальная спортивная разметка.

«Мы видим, как это задышало и заработало. Это не просто построили на месте старого что-то новое – открыли и забыли. И дальше у нас тренеры попадают в эту программу. Мы не только лучших ребят отбираем на сборы, мы и для тренеров устраиваем семинары – это жизнь баскетбола», – рассказал член совета директоров СИБУРа Владимир Разумов.

Оценить зал уже успели и спортсмены, которые тренировались в нем до ремонта.

«Было очень темно и на паркете было скользко. Сейчас намного все лучше», – отмечает Ольга Ходюк.

«Раньше где-то поднимались досточки, а тут он просто гладкий. Идешь и ни за что не цепляешься, на нем лежать хочется», – рассказывает Роман Прохоров.

Троим амурским баскетболистам, возможно, повезет. Каждую весну специалисты из команды «Зенит» отбирают лучших. С юными амурчанами будут заниматься известные баскетболисты. Так имена амурских спортсменов тоже могут стать известными на весь мир.