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10октября
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сегодня, 19:30 0

В Приамурье растет число контрактников с высшим и средним профессиональным образованием

Пунктами отбора граждан на военную службу по контракту в Амурской области призвано более 500 человек, набрать планируют еще столько же. 75 % контрактников имеют высшее и среднее профессиональное образование.

Число контрактников с высшим и средним профессиональным образованием достигло 75 %. Выросла и доля тех, кто поступает на военную службу по контракту, минуя срочную. Делать так молодым людям со средним профессиональным образованием разрешено с апреля текущего года. Раньше такое право имели только лица с высшим образованием. Только в весенний призыв этим правом воспользовались более 50 амурчан.

Около 95 % прошедших отбор служат в войсках Восточного военного округа, в том числе 80 % в соединениях и частях дислоцированных в Амурской области. Планы по набору военнослужащих женщин в текущем году составляют около 3 %.

На территории Амурской области работают два пункта отбора граждан на военную службу по контракту – в Благовещенске и Белогорске.

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#военные

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