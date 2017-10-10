В Февральске из всех систем срочно сливают грязную воду и проводят обеззараживание

Областное министерство ЖКХ прокомментировало ситуацию с водопроводной водой в поселке Февральск Селемджинского района. Грязная вода попала в поселковую систему водоснабжения после замены насосного оборудования и увеличения скорости движения воды в трубопроводах.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», практически во всех жилых многоквартирных домах Февральска, а также в социальных учреждениях (детском саду, школе) 9 октября начала течь грязная вода. Причем, жители поселка жаловались, что в той или иной степени они страдают от некачественной воды уже с 2015 года. «Февральские коммунальные системы» и «Коммунальные системы БАМа», к которым жители обращались с жалобами, перекладывали ответственность друг на друга.

Министерство ЖКХ Амурской области пояснило, что при проведении модернизации на насосной станции «Коммунальных систем БАМа» заменили насосное оборудование.

В понедельник, 9 октября, в Февральске новый насос включили, и скорость движения воды в трубопроводах резко выросла. Она размыла коррозионные отложения на трубах, которые и попали в поселковую систему водоснабжения.

Во вторник, 10 октября, насосная станция выведена на нормативный режим работы. Проводится массовый слив воды из системы через спускные краны и гидранты. Управляющая компания ООО «ФКС» проводит сброс грязной воды из внутридомовых систем водоснабжения. Организован подвоз чистой воды на социально значимые объекты и населению водовозной машиной.

«Коммунальные системы БАМа» в трехдневный срок проведут обеззараживание всех систем водоснабжения в трехдневный срок, активным хлором. Затем, 13 октября будут взяты пробы воды во всех домах для проверки качества.