В Ивановском районе вручили тысячное свидетельство на дальневосточный гектар

В Ивановском районе 10 октября местному жителю торжественно вручили тысячное свидетельство о предоставлении дальневосточного гектара. Документ получателям дал губернатор Амурской области Александр Козлов. Граждане рассказали о том, что участок в Константиноградовке будет использоваться в сельскохозяйственных целях. В Ивановском районе местному жителю торжественно вручили тысячное свидетельство о предоставлении дальневосточного гектара. Документ получателям дал губернатор Амурской области Александр Козлов. Граждане рассказали о том, что участок в Константиноградовке будет использоваться в сельскохозяйственных целях.

Глава региона подчеркнул, что ряд гектарополучателей за короткое время уже успели добиться успехов. В Свободненском районе выращивается клубника, в Архаринском – производится мёд. Александр Козлов выразил надежду на то, что и получатели тысячного свидетельства в Ивановском районе тоже смогут приятно удивить своей деятельностью.

Кроме того, состоялась встреча с гражданами, получившими участки ранее, но столкнувшимися с теми или иными сложностями.

«В области выдано уже более 3 700 свидетельств. Но мы понимаем, что предоставить землю – это полдела. Задача – сопровождать этих граждан и далее, не оставаясь безучастными к их вопросам, возникающим сложностям», – подчеркнул Александр Козлов.

Семья из Константиноградовки взяла участок под ведение ЛПХ, а также реализует давнюю мечту – строительство хоккейной коробки для детей. Вопрос в том, что в течение года нужно определиться с видом разрешенного использования, но в перечне правил землепользования нет вида использования «под спортивный объект».

По поручению губернатора семье окажут поддержку. На уровне сельского совета в необходимые документы будут внесены изменения.

Жители Солнечного, использующие свои гектары под развитие мясного и молочного животноводства, поинтересовались, на какие гранты или субсидии они могут претендовать.

На этот вопрос подробный ответ дал и. о. министра сельского хозяйства Амурской области Андрей Таран. По его словам, сразу после регистрации КФХ граждане смогут подать документы на предоставление гранта начинающим фермерам. При этом как раз мясное и молочное животноводство сейчас находятся в приоритете, а суммы грантов достигают нескольких миллионов рублей. Кроме того, есть вариант создания кооператива на базе ряда ЛПХ.

Также во время встречи были подняты вопросы, касающиеся льготного кредитования в «Почта-Банке», поддержки при строительстве жилья, прокладки дорог.

Александр Козлов отметил, что все возникающие вопросы аккумулируются в министерстве имущественных отношений региона. О них будет доложено заместителю председателя правительства РФ – полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу, сообщает областное правительство.