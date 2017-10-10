В Белогорске будут выявлять семейное неблагополучие на ранней стадии

В текущем году в Белогорске реализуется программа Фонда профилактики социального сиротства по технологии раннего выявления семейного неблагополучия. Руководители органов системы профилактики Белогорска уже прошли обучение. Следующий этап программы – реализация технологии на практике.

Глава Белогорска поручил создать специальный аккаунт в социальных сетях для приема сообщений о семейном неблагополучии. «Семейное неблагополучие проходит в большинстве случаев латентно, никто нигде не афиширует это, – пояснила замглавы по социальной политике Белогорска Галина Бурмистрова. – И даже там, где оно выявляется, родители всегда это отрицают. Сейчас нас учат видеть те моменты, факторы, которые указывают на то, что в семье, возможно, есть семейное неблагополучие».

В Белогорском отделении по делам несовершеннолетних на учёте состоят 58 детей и подростков. По мнению специалистов, одной из основных причин совершения противоправных деяний несовершеннолетними является семейное неблагополучие и слабый контроль поведения детей со стороны родителей.

«С начала года проведено 32 совместных рейда по неблагополучным семьям, посещено 237 семей, – рассказала специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Эльвира Мохова. – Продолжает работать межведомственный Консилиум специалистов, на заседаниях которого обсуждаются вопросы реализации индивидуальных программ реабилитации семей, эффективности проводимой профилактической работы, постановки и снятия семей с учета. В настоящее время на учете состоит 103 семьи, из них 3 – семьи в социально опасном положении, 45 – в группе риска, 55 – в тяжелой жизненной ситуации. За каждой семьей закреплен куратор из числа сотрудников органов системы профилактики, ведется активная профилактическая работа, осуществляется патронат».

Сообщения о фактах семейного неблагополучия в Белогорске принимаются по телефону 2-68-66. С начала года уже поступило 33 сообщения, 12 из них – подтвердились.