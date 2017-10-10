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10октября
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сегодня, 17:46 4

Благовещенские барберы бесплатно подстригли детей-сирот

Благовещенские барберы бесплатно подстригли детей-сирот

Благовещенские барберы вновь устроили благотворительную акцию. На этот раз они отправились в детскую больницу, чтобы бесплатно подстричь маленьких пациентов. С красивыми прическами и стрижками в итоге оказался 21 ребенок, в том числе 11 детей-сирот.

В медучреждение барберов пригласили сами сотрудники. Для стрижек выделили отдельное помещение, в котором в течение трех часов парикмахеры наводили красоту детям. Среди желающих стать обладателем модной стрижки и красивой прически оказались пациенты в возрасте от 2 до 17 лет.

«Мы заранее съездили посмотрели помещение, проверили розетки, освещение, чтобы было удобно стричь. И сегодня в 8 утра мы были на месте. Изначально планировалось, что мы будем стричь 11 детей-сирот, но остальным детям так понравилось, что они тоже захотели. Мальчишек мы стригли, девчонкам подравнивали кончики волос, делали прически», – рассказал один из организаторов акции Максим Намаконов.

Особый восторг у мальчиков вызвали так называемые хаертату – когда на голове парикмахер выбривает какой-нибудь узор. Всего над созданием стрижек и причесок трудились три специалиста – Вадим Скубко, Анастасия Ромащенко и Елизавета Володина – все они работают в местном барбершопе.

Напоследок барберы подарили детям подарки – карандаши, альбомы, пластилин. А сотрудникам больницы раздали фирменные значки с изображенным на них хэштегом #деньдобра.

«Значки раздали персоналу и детям постарше. В дальнейшем планируем эти значки продавать, мы их специально изготовили для благотворительности. Купить их можно в нашем барбершопе. На вырученные средства будем покупать подарки детям», – поделился Максим Намаконов.

Довольны акцией оказались не только дети, но и работники больницы. «До Нового года ещё далеко, а чудо и добро – так близко!! Сегодня Максим, Настя, Вадим, Лиза приехали к нам в детское отделение, чтобы сделать детей красивее и счастливее! Ничего не требуя взамен, ребята без перерыва стригли детей и подростков!!! Теперь дети не отходят от зеркала, так как барберы не просто стригли, а импровизировали с хаертату и прочими премудростями», – написала в соцсетях одна из сотрудниц больницы.

Как сообщало Амур.инфо, ранее барберы уже участвовали в благотворительности и стригли бесплатно. Тогда организаторы акции сообщили, что подобные мероприятия будут устраивать регулярно.

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#дети #жизнь

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Комментарии
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  • ЛиСа

    ЛиСа
    1 час назад

    Большие молодцы! Спасибо за добрые сердца и золотые руки!

  • гусеница

    гусеница
    37 минут назад

    Хорошее дело!

    С уважением.

  • Myxira

    Myxira
    31 минута назад

    Ребята, какие же вы молодцы! Подарить радость детям, не пустословя, а реальными делами творить добро и милосердие - дорогого стоит.

  • Альби

    Альби
    15 минут назад

    Хорошее, доброе дело! Ребятам - искреннее уважение!)

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