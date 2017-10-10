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10октября
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сегодня, 17:33 5

В ноябре депутаты заксобрания обсудят первые выплаты обманутым дольщикам

В ноябре депутаты заксобрания обсудят первые выплаты обманутым дольщикам
Фото: amurobl.ru

21 ноября на сессии Законодательного собрания Амурской области обсудят первую сумму, которую направят на решение проблемы дольщиков. Предварительно планируется выделить 20 миллионов рублей, сообщил зампред областного правительства Андрей Донец.

«Эти средства будут в рамках уточнения бюджета заведены на финансирование программных мероприятий», – пояснил Андрей Иванович.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», дольщики обанкротившихся строительных компаний смогут получить денежные выплаты. Правительство области разработало порядок, по которому амурчане, вложившие средства в строительство, но так и не получившие жилье, смогут получить компенсацию. Всех обманутых дольщиков включат в реестр. Подавать заявление можно до 15 ноября. Всего планируется оказать помощь примерно 400 вкладчикам. Первыми деньги получат инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды и лица, которые не имеют жилья, при наличии у них ипотечного жилищного кредита.

Все средства выделяются из областного бюджета. По расчетам властей выплатить компенсацию удастся за два года.

По словам Андрея Донца, 20 миллионов рублей – это первая сумма, которая позволит начать работать с дольщиками. Общая сумма, которую предстоит им выплатить, достигает порядка 400 миллионов рублей, сообщил зампред областного правительства.

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#областная власть #строительство

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    бюджет государственный-как то всё это странно

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Барыги тырят у вкладчиков это воровство,а чиновники на законных (каких?) Основаниях общие налоги раздают! Итог- барыги и чинуши в сговоре.

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Странно всё это,на каких основаниях,мои бюджетные деньги,будут раздавать дольщикам,опять наверное большинство депутатов из Единой России,проголосовало за?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Конеш, едро. Конеш, одобрят выплаты обманутым. Конеш, из бюджета - читай за чужой счот. Выборы же скора. Хорошо в стране совеццкой должно быть жить. Я тоже, бывало, оказывался в пролёте, но денег мне никто не вертал. Зачем же закон сохранения бабла нарушать? Считайте "обманутые" получили урок - кроилово ведёт к плпадалову. Тем паче, что некоторых "обманутых" наказать не грех? Не. Помню ипотечники бузили, в норковых шубах.

  • vertex

    vertex
    50 минут назад

    архивная

    Странно всё это,на каких основаниях,мои бюджетные деньги,будут раздавать дольщикам,опять наверное большинство депутатов из Единой России,проголосовало за?



    Так депы из этой партейки и кинули дольщиков.

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