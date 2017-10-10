В ноябре депутаты заксобрания обсудят первые выплаты обманутым дольщикам

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21 ноября на сессии Законодательного собрания Амурской области обсудят первую сумму, которую направят на решение проблемы дольщиков. Предварительно планируется выделить 20 миллионов рублей, сообщил зампред областного правительства Андрей Донец.

«Эти средства будут в рамках уточнения бюджета заведены на финансирование программных мероприятий», – пояснил Андрей Иванович.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», дольщики обанкротившихся строительных компаний смогут получить денежные выплаты. Правительство области разработало порядок, по которому амурчане, вложившие средства в строительство, но так и не получившие жилье, смогут получить компенсацию. Всех обманутых дольщиков включат в реестр. Подавать заявление можно до 15 ноября. Всего планируется оказать помощь примерно 400 вкладчикам. Первыми деньги получат инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды и лица, которые не имеют жилья, при наличии у них ипотечного жилищного кредита.

Все средства выделяются из областного бюджета. По расчетам властей выплатить компенсацию удастся за два года.

По словам Андрея Донца, 20 миллионов рублей – это первая сумма, которая позволит начать работать с дольщиками. Общая сумма, которую предстоит им выплатить, достигает порядка 400 миллионов рублей, сообщил зампред областного правительства.