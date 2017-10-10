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10октября
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сегодня, 16:37 2

Житель села Овсянка шесть раз поджигал имущество односельчанина

Амурские полицейские задержали серийного поджигателя. Все поджоги мужчина совершил в селе Овсянка. Уничтоженное огнем имущество принадлежало одному человеку.

По версии следствия, амурчанин совершил шесть поджогов, в результате которых огнем повреждены три транспортных средства и три магазина, один из них полностью сгорел. Всё имущество, пострадавшее от пожаров, принадлежало одному индивидуальному предпринимателю.

Полицейские задержали злоумышленника в момент подготовки к очередному поджогу, при себе у него находилась бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью. Подозреваемый – ранее судимый местный житель 1970 года рождения.

Мужчина признался в содеянном. Он пояснил, что совершал поджоги из-за личной неприязни к потерпевшему.

По всем фактам поджогов возбуждены уголовные дела, в настоящее время они соединены в одно производство. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает амурское управление МВД.

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#закон #криминал #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • чолим

    чолим
    1 час назад

    В наше время целеустремленный человек - редкость

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