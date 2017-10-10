Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:34 11

В окрестностях Благовещенска горожане кормили с рук лису (видео)

В окрестностях Благовещенска горожане кормили с рук лису (видео)
Фото: instagram.com/kseniya.buslaeva

Жители Благовещенска, отдыхавшие за городом, встретили лису, которая охотно выпрашивала угощение и даже ела с рук. Неожиданная встреча произошла на этой неделе на левом берегу Зеи напротив Благовещенска.

Горожане отдыхали в достаточно шумном и относительно оживленном месте – под автомобильным мостом через Зею. По их словам, лиса вышла на запах еды.

Отдыхающие сделали фотографии рыжей хищницы, сняли видео, на котором видно, как дикий зверь берет еду из рук людей. Фото и видео горожане опубликовали в соцсетях.

Просмотров всего: 927

#животные #отдых #природа

распечатать

Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Rak900

    Rak900
    3 часа назад

    как бешенство подхватят потом посмотрим как кормить будут

  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    Отсутствие страха - возможно бешенство.

  • Stat

    Stat
    2 часа назад

    Смертность в 100% случаев.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    Страна непуганых... простодушных людей.

  • Конрад

    Конрад
    1 час назад

    Да вы чего? Хороший же лисёнок

  • ЛиСа

    ЛиСа
    1 час назад

    У меня дввхлетка лис сбежал в свое время. Тоже переживала, что людей не бооится, как он там. Может и этого товарища люди вырастили?

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Нельзя приручать диких животных,одни пожалели,покормили,другие убили,мне жаль лисёнка.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    41 минута назад

    Если дикое животное выходит к людям и не боится их, то это повод испугаться людям - велика вероятность, что это животное больно бешенством.

  • PAM

    PAM
    38 минут назад

    Ворона ест пирожок, лиса отдыхает

  • nerro

    nerro
    36 минут назад

    В Амурской области нет бешенства

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    25 минут назад

    Сейчас люди больны бешенством. К сожалению таких большинство. Как что-то положительное увидят- так пена со рта брызжет. Спокойных и добрых людей стало меньше.

Показать все (11) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

На популярных пляжах Таиланда запретят курить
Общество 21

Большинство опрошенных благовещенцев не готовы платить за регистрацию домашних животных
Общество 4

В Тындинском районе задержали браконьеров, убивших трех кабарог
Общество 2

В Чигирях на месте старой администрации хотят построить зону отдыха