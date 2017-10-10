В окрестностях Благовещенска горожане кормили с рук лису (видео)

Фото: instagram.com/kseniya.buslaeva

Жители Благовещенска, отдыхавшие за городом, встретили лису, которая охотно выпрашивала угощение и даже ела с рук. Неожиданная встреча произошла на этой неделе на левом берегу Зеи напротив Благовещенска.

Горожане отдыхали в достаточно шумном и относительно оживленном месте – под автомобильным мостом через Зею. По их словам, лиса вышла на запах еды.

Отдыхающие сделали фотографии рыжей хищницы, сняли видео, на котором видно, как дикий зверь берет еду из рук людей. Фото и видео горожане опубликовали в соцсетях.