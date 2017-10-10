Психолог Максим Чекмарев объяснил, почему люди устраивают социальные эксперименты

Благовещенский психотерапевт Максим Чекмарев объяснил, почему люди идут на социальные эксперименты, подобные тому, когда на улице якобы похитили девушку. По словам специалиста, это связано с неверием горожан в то, что окружающие помогут человеку, оказавшемуся в беде.

Как сообщало Амур.инфо, 9 октября около 19 часов на остановке в микрорайоне областного центра двое мужчин силой затащили в автомобиль девушку. Очевидцы сразу позвонили полицейским, которые по горячим следам установили причастных к происшествию и задержали их.

Выяснилось, что похищение оказалось социальным экспериментом, все его участники знакомы между собой. Они пояснили, что снимали ролик для публикации в Интернете. Один из молодых людей сказал, что таким образом они также хотели проверить работу правоохранительных органов и реакцию горожан.

Это не первый подобный эксперимент в Благовещенске. Ранее местные пранкеры делали вид, что избивают парня на улице. Молодые люди пошли на это, чтобы поверить, готовы ли амурчане прийти на помощь. Оказалось, что помочь в подобной ситуации готовы только представительницы прекрасного пола. Мужчины проходили мимо.

Как пояснил психотерапевт Максим Чекмарев, люди провоцируют других людей на проявление сочувствия, потому что не верят, что кто-то откликнется. «Люди так не верят в то, что другие способны помочь на улице, что ставят такого рода эксперименты. Это случилось в силу того, что возникло довольно большое количество людей, которые не просто не доверяют окружающим, но готовы открыто проверить, можно ли доверять людям в случае беды», – сказал Максим Чекмарев.

По словам специалиста, эксперимент показал, что люди боятся тех ситуаций, когда кто-то рядом находится в опасности. Они не знают, что делать – помочь или остаться в стороне, чтобы не пострадать самому.

«Народ у нас в целом сопереживает, но с другой стороны возникает ощущение беспомощности – я не знаю, что делать. И мне кажется, это повод для того, чтобы как-то начать говорить, что важно помогать другим», – добавил специалист.

По поводу опасений некоторых горожан, что после таких экспериментов люди перестанут помогать попавшим в беду, думая, что это постановка, психотерапевт ответил – бояться этого не стоит.

«Здесь неуместно сравнение с историей про мальчика, который кричал "волки". Потому что, во-первых, это редкая история, считайте, что это учения. А во-вторых, неважно – разыгрывают тебя или нет. Если кто-то просит о помощи – подойди и попробуй понять, нужна ли здесь твоя помощь. А вот эта история – вдруг люди не захотят больше другим помогать – это не так. Для того чтобы они не захотели помогать, им нужно стать бесчеловечными. И если такой эксперимент сможет вызвать такую тенденцию, что мы никому не помогаем, потому что они все обманщики, это значит, что градус бесчеловечности слишком высок и грош нам цена», – сказал психотерапевт.