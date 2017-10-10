Умер телецелитель Аллан Чумак

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О его смерти изданию сообщила супруга Людмила. «Это произошло вчера вечером», – сказала она. Причины смерти мужа она назвать отказалась, сказав лишь: «Ушел из жизни человек – этого достаточно».

Советского и российского «экстрасенса» Аллана Чумака называли телевизионным целителем. Во время телесеансов Аллан Владимирович «заряжал» с помощью пассов различные субстанции: воду, кремы, мази.

Дар «лечения» с помощью нетрадиционных методов он открыл в себе во время изучения существовавших нестандартных практик «излечения», пишет ИА REGNUM.

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Аллан Чумак является автором таких книг, как: «Исцеляющая сила внутри вас», «Тем, кто верит в чудо» и «Книга-экстрасенс. Практические приемы по исцелению себя и своих близких».

В 2016 году на телеэкраны вышла серия фильмов «Исповедь экстрасенса». Первая часть посвящалась жизни и работе Чумака. В фильме он рассказал, как у него открылись способности и как в результате их использования он разбогател.

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Ранее о смерти Чумака написал на своей странице в Facebook известный украинский журналист Дмитрий Гордон. О причинах ухода из жизни друга он также не сообщил.