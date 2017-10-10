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10октября
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сегодня, 16:14 6

Умер телецелитель Аллан Чумак

Умер телецелитель Аллан Чумак
Фото: polit.ru

Аллан Чумак, телевизионный целитель, скончался в Москве 9 октября. Ему было 82 года, сообщает РБК. Известность он приобрел в конце 80-х годов прошлого века.

О его смерти изданию сообщила супруга Людмила. «Это произошло вчера вечером», – сказала она. Причины смерти мужа она назвать отказалась, сказав лишь: «Ушел из жизни человек – этого достаточно».

Советского и российского «экстрасенса» Аллана Чумака называли телевизионным целителем. Во время телесеансов Аллан Владимирович «заряжал» с помощью пассов различные субстанции: воду, кремы, мази.

Дар «лечения» с помощью нетрадиционных методов он открыл в себе во время изучения существовавших нестандартных практик «излечения», пишет ИА REGNUM.

Фото: lyricpedi.com

Аллан Чумак является автором таких книг, как: «Исцеляющая сила внутри вас», «Тем, кто верит в чудо» и «Книга-экстрасенс. Практические приемы по исцелению себя и своих близких».

В 2016 году на телеэкраны вышла серия фильмов «Исповедь экстрасенса». Первая часть посвящалась жизни и работе Чумака. В фильме он рассказал, как у него открылись способности и как в результате их использования он разбогател.

Фото: www.rbc.ru

Ранее о смерти Чумака написал на своей странице в Facebook известный украинский журналист Дмитрий Гордон. О причинах ухода из жизни друга он также не сообщил.

Просмотров всего: 1275

#здоровье #память

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Комментарии
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  • Тахографист

    Тахографист
    3 часа назад

    самолечение не помогло?

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Кашпировский Чумак Мавроди- символы конца 80х начала 90х.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Целитель?...

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Соболезнование родным и близким,он помогал людям словом,дарил надежду,давал силу людям,которым не помогли врачи...

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    54 минуты назад

    архивнаяСоболезнование родным и близким,он помогал людям словом,дарил надежду,давал силу людям,которым не помогли врачи...


    +++++

  • Myxira

    Myxira
    29 минут назад

    Девчонки, вам-то, не помог...

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