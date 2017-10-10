Один амурский призывник пойдет служить в драмтеатр

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Военный комиссар Амурской области Анатолий Хохлюк отмечает снижение числа призывников, уклоняющихся от службы в армии.

«Прошла тенденция, которая наблюдалась еще несколько лет назад, когда юноши призывного возраста пытались уклониться от службы в армии. Тотальный розыск уклонистов ушел в прошлое. Есть даже те, у кого есть нюансы со здоровьем, а он просится в армию. Изменились условия, вырос престиж военной службы. Если раньше уклонистов считали сотнями, то сейчас едва ли 10-20 ребят избегают армии по различным причинам», – пояснил Анатолий Хохлюк.

«За последние три года у нас всего четыре человека выбрали альтернативную службу. Положено за полгода подавать такое заявление, то есть, тот, кто призывается осенью, должен принять решение весной. В этот призыв рассматривается всего одно заявление. По предварительным данным, юноша будет работать подсобным рабочим в театре драмы в Благовещенске», – отметил военком.

Почти 30 человек из общего числа призывников планируется оформить на службу по контракту.

«Весной и летом этого года мы отправили порядка 50 человек с высшим образованием на военную службу по контракту взамен военной службы по призыву. В 2017 году такое право получили те, кто имеет среднее профессиональное образование. Думаю, что и в осеннем призыве будет немало желающих, уже заявления поступают», – сообщил Анатолий Хохлюк.

Почти 90 % призванных в армию в Амурской области будут служить на территории Восточного военного округа. Все новобранцы получат армейский несессер с предметами личной гигиены, банковскую карту для начисления денежного довольствия и персональную электронную карту с личной информацией.