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10октября
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сегодня, 15:12 10

Один амурский призывник пойдет служить в драмтеатр

Один амурский призывник пойдет служить в драмтеатр
Фото: comandir.com

С начала октябрьского призыва в Амурской области призвали уже 221 человека. Всего планируется набрать в армию около тысячи амурчан. В этом году один юноша выбрал альтернативную службу – ее он будет проходить в Амурском драмтеатре, сообщает «Интерфакс».

Военный комиссар Амурской области Анатолий Хохлюк отмечает снижение числа призывников, уклоняющихся от службы в армии.

«Прошла тенденция, которая наблюдалась еще несколько лет назад, когда юноши призывного возраста пытались уклониться от службы в армии. Тотальный розыск уклонистов ушел в прошлое. Есть даже те, у кого есть нюансы со здоровьем, а он просится в армию. Изменились условия, вырос престиж военной службы. Если раньше уклонистов считали сотнями, то сейчас едва ли 10-20 ребят избегают армии по различным причинам», – пояснил Анатолий Хохлюк.

«За последние три года у нас всего четыре человека выбрали альтернативную службу. Положено за полгода подавать такое заявление, то есть, тот, кто призывается осенью, должен принять решение весной. В этот призыв рассматривается всего одно заявление. По предварительным данным, юноша будет работать подсобным рабочим в театре драмы в Благовещенске», – отметил военком.

Почти 30 человек из общего числа призывников планируется оформить на службу по контракту.

«Весной и летом этого года мы отправили порядка 50 человек с высшим образованием на военную службу по контракту взамен военной службы по призыву. В 2017 году такое право получили те, кто имеет среднее профессиональное образование. Думаю, что и в осеннем призыве будет немало желающих, уже заявления поступают», – сообщил Анатолий Хохлюк.

Почти 90 % призванных в армию в Амурской области будут служить на территории Восточного военного округа. Все новобранцы получат армейский несессер с предметами личной гигиены, банковскую карту для начисления денежного довольствия и персональную электронную карту с личной информацией.

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#военные #культура

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Комментарии
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  • Дядюшка Шнюк

    Дядюшка Шнюк
    4 часа назад

    Интересно какой у него будет дембельский костюм и альбом))

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    4 часа назад

    а в наше время есть дембельские альбомы и костюмы? не смешите...

  • OT

    OT
    4 часа назад

    Такая служба только в военное время выгодна

  • Морской человек

    Морской человек
    3 часа назад

    Раз заявление подавать за полгода, то и вакансии нужно озвучивать в это же время. Может будет вакансия подсобного рабочего в общежитии педколледжа. :-) :-) :-) Альтернативщиков прибавится в разы. Даже те 10-20 уклонистов приедут на призывной участок первыми.:-)

  • Куратор

    Куратор
    2 часа назад

    Альтернативная служба...гомо**тиной отдает...Здоровые мужики и в театре, не понимаю.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    2 часа назад

    Куратор

    Альтернативная служба...гомо**тиной отдает...Здоровые мужики и в театре, не понимаю.



    а что тут такого зазорного? Судя по тому, что сейчас это не армия, а "запикано"...уж лучше жив и здоров, чем мертвый от пули абдулы с катушек слетевшего и близкие спокойны...Прошу заметить, что призывник не уклонился, а нашел альтернативу, отработать рабочим в театре, там мужская сила пойдет в мирное русло

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Куратор

    Альтернативная служба...гомо**тиной отдает...Здоровые мужики и в театре, не понимаю.



    Чтобы понимать, нужно изучить генеалогическое древо героя. И выяснить, кто именно с этого древа работает в театре.

  • mag_28

    mag_28
    2 часа назад

    Актрисам бельишко подавать,передвигать декорации-

    о таком любой боец мечтает.

  • Куратор

    Куратор
    1 час назад

    Именно в армии происходит закалка характера. Человек попадает в коллектив, где с ним не будут церемонится, это огромный стресс для любого 18-ти летнего парня. Происходит переосмысление себя как личности. И именно это и дает армия. Плюс научат с оружием управляться и физо подтянут. А этот что? Будет гардеробщиц жарить, а по ночам дома пиво пить. Зато потом все плюсы "я служил"!

  • Большевик

    Большевик
    1 час назад

    Давно вы не были в театре. Сходите посмотрите, кого это он будет жарить.

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