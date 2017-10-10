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10октября
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сегодня, 15:01 1

На популярных пляжах Таиланда запретят курить

На популярных пляжах Таиланда запретят курить
Фото: Global Look Press

С ноября департамент морских и прибрежных ресурсов Таиланда намерен ввести запрет на курение на популярных пляжах страны. Неисполнение запрета будет грозить нарушителям крупным штрафом или лишением свободы, сообщают со ссылкой на газету Nation «Известия».

Курение ограничат на территории 20 самых популярных среди туристов пляжей.

«Мы не будем полностью запрещать курение. Места для курящих будут отведены вне территории пляжа. Нельзя будет бросать окурки в песок или прогуливаться по пляжу с сигаретой», – уточнил глава департамента Джатупон Бурупхат.

Глава департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда отметил, что злостные нарушители могут лишиться свободы сроком на один год или получить штраф в размере до 100 тысяч батов. По текущему курсу это превышает 3 тысячи долларов.

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#закон #здоровье #отдых #туризм

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