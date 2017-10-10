На популярных пляжах Таиланда запретят курить

Фото: Global Look Press

Курение ограничат на территории 20 самых популярных среди туристов пляжей.

«Мы не будем полностью запрещать курение. Места для курящих будут отведены вне территории пляжа. Нельзя будет бросать окурки в песок или прогуливаться по пляжу с сигаретой», – уточнил глава департамента Джатупон Бурупхат.

Глава департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда отметил, что злостные нарушители могут лишиться свободы сроком на один год или получить штраф в размере до 100 тысяч батов. По текущему курсу это превышает 3 тысячи долларов.