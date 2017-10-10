Большинство опрошенных благовещенцев не готовы платить за регистрацию домашних животных

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Чипирование при этом планируется сделать добровольным. Сейчас, по областному законодательству, это обязательная процедура. Владелец животного сможет просто зафиксировать факт владения питомцем в реестре без чипирования.

Причиной появления документа назвали поведение ряда хозяев, выбрасывающих своих животных на улицу, а также уходящих от ответственности. Корреспондент «Альфа-канала» решил узнать у благовещенцев, как они относятся к такому законопроекту.

«Я не люблю животных. Поэтому я бы не платила, даже не заводила бы себе», – поделилась горожанка.

«Я не знаю, по-моему, это несправедливо, тогда люди вообще начнут отказываться от домашних животных. Какой в них будет смысл? И так денег много на них уходит. Ещё и платить, это уже слишком», – сказал молодой человек.

«Смотря какую сумму платить», – добавил другой парень.

«Они и так сидят голодные в этих приютах, а тут… Это всё ерунда. Деньги опять в карман кому-то. Или депутаты или ещё кто-нибудь придумывает. У меня ни кошек, ни собак нет, никого нет», – высказался пенсионер.

«У нас зарегистрировано и водится животное. Мы уже платим за него – когда ходим в лечебницу, тогда и платим», – добавил другой пенсионер.

«Сколько есть, могла бы дать. Мне не жалко», – сказала девушка.

«У меня нет животных. А если были бы, платила бы. Раз требуется, значит, отдавали бы», – поделилась пенсионерка.

«Такие вещи делаются разово, я не думаю, что это надо будет платить каждый месяц. С другой стороны, за что платить? За то, что эта собачка находится у меня? Так она никуда не ходит. Или кошечка тем более. Предмет оплаты должен быть. Чип вживить – это одно, но это делается раз. На мой взгляд, было бы логично, если бы объяснялось, куда идут эти деньги», – сказал прохожий.

«Я к животным отношусь как-то нехорошо. Но одно у меня есть – я катаюсь на коне. За коня не готов, конечно, платить», – добавил другой горожанин.

«А что это даст? Это мое право, мое личное дело, и я не готова платить. Как у нас сейчас в Крыму сделали – за посещение тоже платить. Смешнее не придумаешь. Правильно люди убежали в Египет и Турцию», – отметила пенсионерка.

«У меня два животных. Государство пока не говорит, что на эти деньги будет делать, ну и я пока не готова сказать, сколько могу отдать государству», – поделилась благовещенка.