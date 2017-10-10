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10октября
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сегодня, 15:05 23

Большинство опрошенных благовещенцев не готовы платить за регистрацию домашних животных

Большинство опрошенных благовещенцев не готовы платить за регистрацию домашних животных
Фото: vetpetconnect.com

В Госдуму планируют внести законопроект о ветеринарной безопасности. Проект правил по учету и идентификации животных разработало правительство, сейчас завершается его подготовка. Регистрация домашних животных станет обязательной и платной, сообщает РИА Новости.

Чипирование при этом планируется сделать добровольным. Сейчас, по областному законодательству, это обязательная процедура. Владелец животного сможет просто зафиксировать факт владения питомцем в реестре без чипирования.

Причиной появления документа назвали поведение ряда хозяев, выбрасывающих своих животных на улицу, а также уходящих от ответственности. Корреспондент «Альфа-канала» решил узнать у благовещенцев, как они относятся к такому законопроекту.

«Я не люблю животных. Поэтому я бы не платила, даже не заводила бы себе», – поделилась горожанка.

«Я не знаю, по-моему, это несправедливо, тогда люди вообще начнут отказываться от домашних животных. Какой в них будет смысл? И так денег много на них уходит. Ещё и платить, это уже слишком», – сказал молодой человек.

«Смотря какую сумму платить», – добавил другой парень.

«Они и так сидят голодные в этих приютах, а тут… Это всё ерунда. Деньги опять в карман кому-то. Или депутаты или ещё кто-нибудь придумывает. У меня ни кошек, ни собак нет, никого нет», – высказался пенсионер.

«У нас зарегистрировано и водится животное. Мы уже платим за него – когда ходим в лечебницу, тогда и платим», – добавил другой пенсионер.

«Сколько есть, могла бы дать. Мне не жалко», – сказала девушка.

«У меня нет животных. А если были бы, платила бы. Раз требуется, значит, отдавали бы», – поделилась пенсионерка.

«Такие вещи делаются разово, я не думаю, что это надо будет платить каждый месяц. С другой стороны, за что платить? За то, что эта собачка находится у меня? Так она никуда не ходит. Или кошечка тем более. Предмет оплаты должен быть. Чип вживить – это одно, но это делается раз. На мой взгляд, было бы логично, если бы объяснялось, куда идут эти деньги», – сказал прохожий.

«Я к животным отношусь как-то нехорошо. Но одно у меня есть – я катаюсь на коне. За коня не готов, конечно, платить», – добавил другой горожанин.

«А что это даст? Это мое право, мое личное дело, и я не готова платить. Как у нас сейчас в Крыму сделали – за посещение тоже платить. Смешнее не придумаешь. Правильно люди убежали в Египет и Турцию», – отметила пенсионерка.

«У меня два животных. Государство пока не говорит, что на эти деньги будет делать, ну и я пока не готова сказать, сколько могу отдать государству», – поделилась благовещенка.

Просмотров всего: 1319

#животные #закон

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Комментарии
Показать все (23) Обсудить на форуме
  • Lessy

    Lessy
    5 часов назад

    Нет... Ну никак у нас не могут голову вперед языка депутаты пускать. Стороны разные рассматривать. Я, например, беру котенка породы "королевская дворовая", дабы его не выбросили или не отдали в приют. За это нужно заплатить. Кто-то из приюта сразу взял. Вылечил, выкормил, вынянчил. Тоже нужно заплатить. Меня в этой идее устроило бы только одно. Система геолокации. Если животное с чипом под кожей потеряется, его можно будет легко найти. И не травмировать семейную психику. Тогда хотя бы понятно, зачем платить.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    5 часов назад

    Ну да. Пусть лучше бездомные животные дальше кусают людей. Так бы по чипу нашли да передали хозяевам. А то правда, некоторые выбросят, а другие страдают.

    Да и как написано, регистрация и плата разово. Мне кажется идея классная

  • Кварц

    Кварц
    5 часов назад

    А затем платить, чтобы:

    во-первых, не разбрасывались живыми существами, т.к. всё, что даром дается - не жалко и выкинуть,

    во-вторых, в бюджет поступят деньги на содержание бездомных животных,

    в-третьих, чтобы думали серьезно: действительно ли нам нужен этот милый котеночек, который вырастет в мартовского кота?

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    Законный вопрос: на что пойдут средства с регистрации?

    Будут организованы площадки выгула собак, площадки для игр?

  • Local

    Local
    4 часа назад



    Какой в них будет смысл? ИТАК, денег много на них уходит.





    Они ИТАК сидят голодные в этих приютах, а тут



    Амуринфо. ИТАК вы будете говорить, когда подытожите какую-нибудь суперумную мысль.

    А в этих предложения, в обоих случаях, подчёркнутое пишется именно так: "И ТАК".

    Но, чтобы это знать, необходимо было русский язык еще в школе изучать, а не полагаться на красненькое подчёркивание в Word-е.

  • чолим

    чолим
    4 часа назад

    Кварц

    А затем платить, чтобы:

    во-первых, не разбрасывались живыми существами, т.к. всё, что даром дается - не жалко и выкинуть,

    во-вторых, в бюджет поступят деньги на содержание бездомных животных,

    в-третьих, чтобы думали серьезно: действительно ли нам нужен этот милый котеночек, который вырастет в мартовского кота?



    нда?

    а если нежелающие платить разово выкинут кошек-собачек на улицу

    че будет делать правительство и где деньги брать на содержание всей оравы?

  • Local

    Local
    4 часа назад

    По сабжу: да вообще фиолетово на законы, выпускаемые зоопарком идиотов на Тверской.

  • @ngel

    @ngel
    4 часа назад

    Только бездомных животных больше станет...сейчас все повыбрасывают их

  • Мелисса

    Мелисса
    4 часа назад

    Мои животные находятся исключительно дома, на моей собственной жилплощади. Кастраты, поэтому никого не родят.

    Кому и за что я должна платить?

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    4 часа назад

    @ngelТолько бездомных животных больше станет...сейчас все повыбрасывают их


    Я за усыпление массовое. Ну или отстрел. Гринписовцы не поймут, олухи

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    4 часа назад

    МелиссаМои животные находятся исключительно дома, на моей собственной жилплощади. Кастраты, поэтому никого не родят.

    Кому и за что я должна платить?


    Завтра сбежит. И чё потом?

  • Ташка

    Ташка
    4 часа назад

    Строгость законов в Российской Федерации компенсируется необязательностью их исполнения.

  • архивная

    архивная
    4 часа назад

    Правильно завел животное плати,именно только это слово заставит многих задуматься,а заводить ли животное,меньше будет бездомных животных.

  • 55

    55
    4 часа назад

    Очередная кормушка для едроссовских дармоедов. Например, заплати пошлину за регистрацию кошки примерно 1 тыс.руб., а она тебе еще десяток котят приносит, тоже плати за каждого котенка и так до бесконечности. Еще смешней, сделки с животными тоже облагать начнут поборами за перерегистрацию животного и/или регистрацию сделки с ним. Для владельцев-юридических лиц животных также как с недвижимостью в десятки раз больше поборы за регистрацию будут. Тут приюты с животными сразу банкротами станут. Гибель или смерть животных тоже поборами обираться будет как я полагаю. Чиновничий штат на эти же поборы содержать будут. Ни чего положительного в данной инициативе не вижу, даже при привлечении к ответственности хозяина животного, так как вряд ли они будут регистрировать своих бешенных животных. А чипы, извините, и без едросни и ее гнилых законов можно установить, если беспокоишься за животное.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    4 часа назад

    55Очередная кормушка для едроссовских дармоедов. Например, заплати пошлину за регистрацию кошки примерно 1 тыс.руб., а она тебе еще десяток котят приносит, тоже плати за каждого котенка и так до бесконечности. Еще смешней, сделки с животными тоже облагать начнут поборами за перерегистрацию животного и/или регистрацию сделки с ним. Для владельцев-юридических лиц животных также как с недвижимостью в десятки раз больше поборы за регистрацию будут. Тут приюты с животными сразу банкротами станут. Гибель или смерть животных тоже поборами обираться будет как я полагаю. Чиновничий штат на эти же поборы содержать будут. Ни чего положительного в данной инициативе не вижу, даже при привлечении к ответственности хозяина животного, так как вряд ли они будут регистрировать своих бешенных животных. А чипы, извините, и без едросни и ее гнилых законов можно установить, если беспокоишься за животное.


    Как кошка родила все 10 котят себе оставляют? Или продают? Как твоя кошка залетит если ты не захочешь? Только для продажи, ну да. Регистрируй. Беспокоятся не за животных, беспокоятся за людей, клоун

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Антон Макаров

    55

    Очередная кормушка для едроссовских дармоедов. Например, заплати пошлину за регистрацию кошки примерно 1 тыс.руб., а она тебе еще десяток котят приносит, тоже плати за каждого котенка и так до бесконечности. Еще смешней, сделки с животными тоже облагать начнут поборами за перерегистрацию животного и/или регистрацию сделки с ним. Для владельцев-юридических лиц животных также как с недвижимостью в десятки раз больше поборы за регистрацию будут. Тут приюты с животными сразу банкротами станут. Гибель или смерть животных тоже поборами обираться будет как я полагаю. Чиновничий штат на эти же поборы содержать будут. Ни чего положительного в данной инициативе не вижу, даже при привлечении к ответственности хозяина животного, так как вряд ли они будут регистрировать своих бешенных животных. А чипы, извините, и без едросни и ее гнилых законов можно установить, если беспокоишься за животное.



    Как кошка родила все 10 котят себе оставляют? Или продают? Как твоя кошка залетит если ты не захочешь? Только для продажи, ну да. Регистрируй. Беспокоятся не за животных, беспокоятся за людей, клоун


    За бабки беспокоятся твои хозяева.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    А волнистых попугайчиков и канареек, а также джунгариков тоже надо будет чипировать???

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    3 часа назад

    Myxira
    Антон Макаров

    55

    Очередная кормушка для едроссовских дармоедов. Например, заплати пошлину за регистрацию кошки примерно 1 тыс.руб., а она тебе еще десяток котят приносит, тоже плати за каждого котенка и так до бесконечности. Еще смешней, сделки с животными тоже облагать начнут поборами за перерегистрацию животного и/или регистрацию сделки с ним. Для владельцев-юридических лиц животных также как с недвижимостью в десятки раз больше поборы за регистрацию будут. Тут приюты с животными сразу банкротами станут. Гибель или смерть животных тоже поборами обираться будет как я полагаю. Чиновничий штат на эти же поборы содержать будут. Ни чего положительного в данной инициативе не вижу, даже при привлечении к ответственности хозяина животного, так как вряд ли они будут регистрировать своих бешенных животных. А чипы, извините, и без едросни и ее гнилых законов можно установить, если беспокоишься за животное.



    Как кошка родила все 10 котят себе оставляют? Или продают? Как твоя кошка залетит если ты не захочешь? Только для продажи, ну да. Регистрируй. Беспокоятся не за животных, беспокоятся за людей, клоун


    За бабки беспокоятся твои хозяева.


    Между нами большая разница в том, что у меня нет хозяев. В отличии от тебя и других троллей типа vertex

  • 55

    55
    3 часа назад

    Антон Макаров

    55

    Очередная кормушка для едроссовских дармоедов. Например, заплати пошлину за регистрацию кошки примерно 1 тыс.руб., а она тебе еще десяток котят приносит, тоже плати за каждого котенка и так до бесконечности. Еще смешней, сделки с животными тоже облагать начнут поборами за перерегистрацию животного и/или регистрацию сделки с ним. Для владельцев-юридических лиц животных также как с недвижимостью в десятки раз больше поборы за регистрацию будут. Тут приюты с животными сразу банкротами станут. Гибель или смерть животных тоже поборами обираться будет как я полагаю. Чиновничий штат на эти же поборы содержать будут. Ни чего положительного в данной инициативе не вижу, даже при привлечении к ответственности хозяина животного, так как вряд ли они будут регистрировать своих бешенных животных. А чипы, извините, и без едросни и ее гнилых законов можно установить, если беспокоишься за животное.



    Как кошка родила все 10 котят себе оставляют? Или продают? Как твоя кошка залетит если ты не захочешь? Только для продажи, ну да. Регистрируй. Беспокоятся не за животных, беспокоятся за людей, клоун


    Это кто так беспокоится за людей? Едросня что-ли, которая с каждым годом придумывает все новые и новые поборы, повышают тарифы и налоги, бездарно управляя монополиями, рынком алкоголя, лекарств, нефтепродуктов и т.д., а людям все хуже и тяжелей жить становится. Ну конечно, кроме едросни, она же кормушкой (бюджетом) распоряжается.



  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Антон Макаров

    Myxira

    Беспокоятся не за животных, беспокоятся за людей, клоун


    За бабки беспокоятся твои хозяева.



    Между нами разница в том, что у меня нет хозяев. В отличии от тебя и других троллей типа vertex


    Идейный? А платит тебе кто? Вахтовым методом, как Гыга?

    Поделись своей легендой

  • чолим

    чолим
    3 часа назад

    Антон Макаров

    Myxira

    Антон Макаров

    55

    Очередная кормушка для едроссовских дармоедов. Например, заплати пошлину за регистрацию кошки примерно 1 тыс.руб., а она тебе еще десяток котят приносит, тоже плати за каждого котенка и так до бесконечности. Еще смешней, сделки с животными тоже облагать начнут поборами за перерегистрацию животного и/или регистрацию сделки с ним. Для владельцев-юридических лиц животных также как с недвижимостью в десятки раз больше поборы за регистрацию будут. Тут приюты с животными сразу банкротами станут. Гибель или смерть животных тоже поборами обираться будет как я полагаю. Чиновничий штат на эти же поборы содержать будут. Ни чего положительного в данной инициативе не вижу, даже при привлечении к ответственности хозяина животного, так как вряд ли они будут регистрировать своих бешенных животных. А чипы, извините, и без едросни и ее гнилых законов можно установить, если беспокоишься за животное.



    Как кошка родила все 10 котят себе оставляют? Или продают? Как твоя кошка залетит если ты не захочешь? Только для продажи, ну да. Регистрируй. Беспокоятся не за животных, беспокоятся за людей, клоун


    За бабки беспокоятся твои хозяева.



    Между нами разница в том, что у меня нет хозяев. В отличии от тебя и других троллей типа vertex


    что значит нет?

    сбежали что ли?

    *а и правда может

    чето я давно Козлова не видел не в новостях не по телеку...

  • Леночка 19--

    Леночка 19--
    11 минут назад

    Надеюсь собранные деньги пойдут на строительство площадок для выгула собак в каждом двору. В правда придется отобрать землю у детской площадке или стоянки для машин.

    Ну за эти деньги администрация может себе позволить.

  • Леночка 19--

    Леночка 19--
    8 минут назад

    У меня кот и кошка оба стерилизованы скажите что взамен двух моих тысяч мне предоставит закон?

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