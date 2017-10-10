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10октября
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сегодня, 13:59 5

Автомобиль в Сковородинском районе провалился, въехав на горящий мост

Автомобиль в Сковородинском районе провалился, въехав на горящий мост

Утром 10 октября пожарные Амурского центра ГЗ и ПБ тушили горевший в Сковородинском районе деревянный мост. Пожар между станциями Ковали и Ульручьи зафиксировал спутник. Не заметив повреждения, на сооружение выехал автомобиль и провалился.

К моменту прибытия пожарных из поселка Невер деревянный мост тлел по всей площади. Локализовать возгорание удалось через семь минут, еще через одиннадцать минут пожарные ликвидировали открытое горение. Огонь полностью уничтожил сооружение.

Из-за сильного тумана и плохой видимости водитель Toyota Vista не заметил повреждения и въехал на мост. Перекрытия под автомобилем разрушились, и он провалился. Пострадавших нет, автомобиль получил несерьезные повреждения.

Расстояние от моста до ближайшего населенного пункта – 9 километров. На помощь из ближайшего населенного пункта выехал трактор. Сейчас движение осуществляется по объездной дороге, сообщение с населенными пунктами имеется, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Предварительная версия возгорания – поджог.

Просмотров всего: 1837

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • ay

    ay
    3 часа назад

    месяц прошёл? или АИ не расстаётся с сентябрём? никогда-никогда?

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад



    ~~Из-за сильного тумана и плохой видимости водитель Toyota Vista не заметил повреждения и въехал на мост.



    Посмотрел фото и улыбнулся. Да, он не заметил. )))

  • Казак

    Казак
    2 часа назад

    Чувак из тех кто на красный выезжают и кричат что он на зеленый ехал. Ёжик в дурмане не заметил сгоревшего и дымящего моста )))

  • Алекс943

    Алекс943
    2 часа назад

    Где мост? Траншея какая-то.

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