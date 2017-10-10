Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:32 4

Список вещей, разрешенных для провоза в самолетах, расширят

Список вещей, разрешенных для провоза в самолетах, расширят
Фото: thetravellingsquid.com

Минтранс определил бесплатные нормы провоза ручной клади в самолетах по невозвратным тарифам. В них расширен перечень вещей, которые пассажиры могут перевозить сверх нормы ручной клади, сообщает РБК.

Новая редакция правил направлена в Минюст.

«Документом установлен минимальный вес ручной клади, не менее 5 килограммов на одного пассажира, который может быть увеличен перевозчиком в качестве конкурентного преимущества», – указывается в сообщении на сайте Минтранса.

Для авиакомпаний определены три вида тарифов: невозвратный без нормы бесплатного багажа, невозвратный с нормой багажа и возвратный с багажом. «При перевозках по любому из этих тарифов у пассажира остается право на бесплатный провоз ручной клади в самолете в пределах установленной нормы», – поясняют в сообщении.

Также был расширен перечень вещей для перевозки в салоне самолета сверх нормы ручной клади. В него входят дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхняя одежда, детское питание и детские коляски, букет цветов, костыли, трости, ходунки и складные кресла-коляски. «Телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, зонты и книги не включаются в качестве отдельной категории в список вещей, перевозимых сверх нормы, так как могут быть убраны в дамскую сумочку, портфель или рюкзак», – добавили в Минтрансе.

Также ведомство решило отменить маркировку ручной клади для тех, кто прошел электронную регистрацию на рейс. Ручную кладь будут проверять и взвешивать перед выходом пассажиров на посадку в самолет.

Просмотров всего: 1462

#закон #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • WhiteShadow

    WhiteShadow
    2 часа назад

    А если зонт-трость, который в одну дамскую сумочку не поместится?

    Зато детскую коляску в салон - пожалуйста.

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    2 часа назад

    Чеее, нифига не понял?!

    То есть теперь моя жена, если полетит куда-то, то будет обязана свой фотоаппарат в кофре, размер которого больше, чем дамская сумочка, пытаться запихнуть в сумочку??? Че за ерунда?! Или я некорректно трактовал господ?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 2

Житель села Овсянка шесть раз поджигал имущество односельчанина

сегодня, 16:37
Общество 1

На популярных пляжах Таиланда запретят курить
Общество 21

Большинство опрошенных благовещенцев не готовы платить за регистрацию домашних животных
Происшествия 5

Автомобиль в Сковородинском районе провалился, въехав на горящий мост