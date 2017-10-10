Список вещей, разрешенных для провоза в самолетах, расширят

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Новая редакция правил направлена в Минюст.

«Документом установлен минимальный вес ручной клади, не менее 5 килограммов на одного пассажира, который может быть увеличен перевозчиком в качестве конкурентного преимущества», – указывается в сообщении на сайте Минтранса.

Для авиакомпаний определены три вида тарифов: невозвратный без нормы бесплатного багажа, невозвратный с нормой багажа и возвратный с багажом. «При перевозках по любому из этих тарифов у пассажира остается право на бесплатный провоз ручной клади в самолете в пределах установленной нормы», – поясняют в сообщении.

Также был расширен перечень вещей для перевозки в салоне самолета сверх нормы ручной клади. В него входят дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхняя одежда, детское питание и детские коляски, букет цветов, костыли, трости, ходунки и складные кресла-коляски. «Телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, зонты и книги не включаются в качестве отдельной категории в список вещей, перевозимых сверх нормы, так как могут быть убраны в дамскую сумочку, портфель или рюкзак», – добавили в Минтрансе.

Также ведомство решило отменить маркировку ручной клади для тех, кто прошел электронную регистрацию на рейс. Ручную кладь будут проверять и взвешивать перед выходом пассажиров на посадку в самолет.