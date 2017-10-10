Везде погода ясная: прогноз погоды в Амурской области на 11 октября

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11 октября, в среду, в Амурской области, по прогнозам синоптиков Амурского гидрометцентра, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью местами опустится туман.

Ветер северо-западного направления будет слабым – до 5 метров в секунду. Температура ночью составит 2-7 градусов ниже нуля, днем – 6-11 градусов со знаком плюс.

В Благовещенске осадков не ожидается. Ветер с северо-запада будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Уличные термометры покажут ночью минус 2-4, днем – плюс 6-8 градусов.