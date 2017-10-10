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10октября
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сегодня, 13:02 4

«Боярышник» в России снова стал легальным

«Боярышник» в России снова стал легальным
Фото: Herbalpedia.ruФото: Herbalpedia.ru

В России истек срок 90-дневного запрета на торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией. Правительственный запрет был введен после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске в декабре 2016 года, сообщает «Лента.ру».

Из-за употребления концентрата, в котором вместо этилового содержался метиловый спирт, в регионе погибли 74 человека. В последний раз запрет продлевали 12 июля.

«Коммерсант» пишет, что российское правительство обсуждает возможное продление запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции. «В настоящее время продолжается подготовка соответствующих подзаконных актов. До их принятия запрет может быть продлен»,— сообщает ТАСС со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

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#здоровье #торговля

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    12 минут назад

    у бизнеса должна быть совесть и не закупать и продавать этот товар

  • Храмовник

    Храмовник
    6 минут назад

    Чувствую в коллекторах и подъездах наступил праздник

  • alex 3

    alex 3
    5 минут назад

    на носу что? ВЫБОРЫ!

  • vertex

    vertex
    4 минуты назад

    Скоро у ведроботов амурских праздник наступит, по рейтингу "ведроботов" ДВ, амурские получили двойку.

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