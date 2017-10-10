«Боярышник» в России снова стал легальным
В России истек срок 90-дневного запрета на торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией. Правительственный запрет был введен после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске в декабре 2016 года, сообщает «Лента.ру».
Из-за употребления концентрата, в котором вместо этилового содержался метиловый спирт, в регионе погибли 74 человека. В последний раз запрет продлевали 12 июля.
«Коммерсант» пишет, что российское правительство обсуждает возможное продление запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции. «В настоящее время продолжается подготовка соответствующих подзаконных актов. До их принятия запрет может быть продлен»,— сообщает ТАСС со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.
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