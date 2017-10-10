«Боярышник» в России снова стал легальным

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Из-за употребления концентрата, в котором вместо этилового содержался метиловый спирт, в регионе погибли 74 человека. В последний раз запрет продлевали 12 июля.

«Коммерсант» пишет, что российское правительство обсуждает возможное продление запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции. «В настоящее время продолжается подготовка соответствующих подзаконных актов. До их принятия запрет может быть продлен»,— сообщает ТАСС со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.