Во всех домах, в школе и детском саду Февральска из кранов льется грязная вода

Жители поселка Февральск Селемджинского района страдают от грязной водопроводной воды – такая периодически льется из кранов всех многоквартирных домов населенного пункта. По словам жителей, проблема возникла в 2015 году. В управляющей компании дополнили, что в основном воду загрязняют водоросли.

«Мы уже неоднократно жаловались, периодически обращались в прокуратуру, но это дает только краткий результат, – поясняет житель дома № 3 по улице Дзержинского Алексей Селиванов. – Вода грязная с хлопьями, ею нельзя детей помыть – после воды тело начинает чесаться».

В конце 2015 года жители Февральска писали многократные жалобы в самые разные структуры. Обращались в «Февральские коммунальные системы» (ФКС), а также «Коммунальные системы БАМа» (КСБ), головной офис которых находится в Тынде, но в Февральске им принадлежит котельная, дающая поселку и тепло, и воду. По словам Алексея, организации перекладывают ответственность друг на друга.

«Писали жалобы в прокуратуру, судились. Но люди суды не выигрывают, – добавил житель Февральска. – Месяца три-четыре назад приезжал к нам областной прокурор. Ему тоже написали жалобу, объяснили ситуацию. И после этого Селемджинская прокуратура взялась за КСБ. Был суд, но они как-то избежали ответственности. После этого, правда, вода месяц чистая шла… Ну как чистая: ее набираешь, осадок остается, ржавчина есть».

По его словам, с 4 октября плотность ржавчины начала нарастать, а 9 октября вода стала очень грязной. «Ощущение, что в воде то ли масло какое-то, то ли нефть», – рассказал Алексей Селиванов. Он отправился в ФКС, где по его словам, было уже пол-Февральска: кто – с бутылками с грязной водой, кто – с перепачканными фильтрами.

Генеральный директор ФКС Игорь Натыкан рассказал корреспонденту, что вода низкого качества в Февральске течет давно. И его организация как управляющая компания на эту ситуацию повлиять не может.

«Воду подает в поселок КСБ, – рассказал Игорь Михайлович. – Вода грязная по всему Февральску. Мы собрали уже более сотни заявок: со всех жилых домов, детского сада, школы».

Он пояснил, что «Коммунальные системы БАМа» и «Февральские коммунальные системы» делят инженерные сети по границе домов. За внутренние отвечает ФКС, за внешние – КСБ. КСБ подают воду в каждый дом и даже плату за водоснабжение собирают напрямую, сами. Поскольку вода приходит грязной во все дома, то причина находится снаружи, а не в трубах отдельных домов.

«Мы сейчас заявки собираем, потом напишем письмо им, в прокуратуру. Больше мы ничего не сможем сделать», – подытожил гендиректор ФКС.

Он также добавил, что раньше проблема с грязной водой решалась.

«Делалось кольцо вокруг поселка – вода не застаивалась, постоянно текла и была чистой. А потом трубы лопнули, и циркулирование воды прекратилось. Теперь в стоячей воде растут водоросли, потом их отрывает, и периодически они попадают в квартиры», – пояснил Игорь Натыкан.

По его словам, проблема будет решена, если магистральные сети привести в порядок. Но, как этого добиться от КСБ, он не знает.

«Это крупная организация – по всему БАМу занимается поставкой тепла и воды. Мы пытались и в суд подавать, но всё бесполезно», – разводит руками руководитель управляющей компании.