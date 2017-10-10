Больше половины амурских льготников предпочли услугам деньги

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62 % амурских льготников выбрали денежную компенсацию взамен натуральных услуг в 2018 году. Федеральных льготников в Амурской области более 77,5 тысячи человек – это участники Великой Отечественной войны, блокадники, ветераны боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды.

47919 федеральных льготников выбрали ежемесячную денежную компенсацию. Они имеют право на бесплатное получение лекарств, санаторно-курортное лечение и оплату проезда к месту этого лечения и обратно. Рецепты выписывают в поликлиниках, а распределением путёвок занимается фонд социального страхования. В денежном выражении эти льготы в месяц оцениваются в 1 048,97 рубля. 807 рублей полагаются на лекарства, почти 125 рублей – на санаторно-курортное лечение и 116 рублей – на проезд в пригородном железнодорожном транспорте.

Порядок получения социальных услуг можно менять ежегодно. Льготник до 1 октября просто должен написать заявление в Пенсионный фонд или Многофункциональный центр по месту жительства. Если его не поступит, льготы будут предоставлять по аналогии с предыдущим годом.