Ростехнадзор: причиной блэкаута на Дальнем Востоке стала ошибка диспетчеров

«"Системный оператор" неправильно задал параметры работы релейной защиты на объекте Федеральной сетевой компании (ФСК), говорится в итоговом акте службы. Это "Ведомостям" рассказал источник, знакомый с его текстом, и подтвердил федеральный чиновник. На электростанциях должным образом не были выполнены команды диспетчерского центра, продолжает источник, также некорректно работала система регулирования гидроагрегатов Зейской и Бурейской ГЭС», – сообщает издание.

Вечером 1 августа без электричества остались потребители Амурской области, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев. Из-за аварии были приостановлены поставки электроэнергии в Китай. На следующий день в Минэнерго сообщили, что энергосбой на Дальнем Востоке произошел из-за короткого замыкания на одной из линий электропередачи 220 кВ. Позже пояснили, что замыкание произошло на территории Хабаровского края. Еще через день в ведомстве заверили, что рисков повторных каскадных отключений в объединенной энергосистеме Востока нет.

3 августа в Амурской области с плановым визитом побывал президент России Владимир Путин. Он поручил министру энергетики страны Александру Новаку проанализировать причины масштабной энергоаварии на Дальнем Востоке.