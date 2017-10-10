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Ростехнадзор: причиной блэкаута на Дальнем Востоке стала ошибка диспетчеров

Ростехнадзор: причиной блэкаута на Дальнем Востоке стала ошибка диспетчеров

Параметры работы релейной защиты на объекте Федеральной сетевой компании неправильно задал «Системный оператор». Крупная энергоавария оставила без света практически весь Дальний Восток 1 августа 2017 года. Об этом со ссылкой на Ростехнадзор сообщают «Ведомости».

«"Системный оператор" неправильно задал параметры работы релейной защиты на объекте Федеральной сетевой компании (ФСК), говорится в итоговом акте службы. Это "Ведомостям" рассказал источник, знакомый с его текстом, и подтвердил федеральный чиновник. На электростанциях должным образом не были выполнены команды диспетчерского центра, продолжает источник, также некорректно работала система регулирования гидроагрегатов Зейской и Бурейской ГЭС», – сообщает издание.

Вечером 1 августа без электричества остались потребители Амурской области, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев. Из-за аварии были приостановлены поставки электроэнергии в Китай. На следующий день в Минэнерго сообщили, что энергосбой на Дальнем Востоке произошел из-за короткого замыкания на одной из линий электропередачи 220 кВ. Позже пояснили, что замыкание произошло на территории Хабаровского края. Еще через день в ведомстве заверили, что рисков повторных каскадных отключений в объединенной энергосистеме Востока нет.

3 августа в Амурской области с плановым визитом побывал президент России Владимир Путин. Он поручил министру энергетики страны Александру Новаку проанализировать причины масштабной энергоаварии на Дальнем Востоке.

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#происшествия #энергетика

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Комментарии
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  • nicktan

    nicktan
    1 час назад

    Нельзя ли поподробнее и поточнее, "в граммах"? Параметры (уставки) каких устройств РЗА системный оператор (какого уровня, Амурский или Хабаровский РДУ, ОДУ Востока?) задал неправильно? Вроде бы речь должна идти о параметрах настройки устройств противоаварийной автоматики в энергосистеме и на ГЭС. И почему в избыточной, генерирующей части системы последствия были столь тяжелы?

  • Ксаныч

    Ксаныч
    18 минут назад

    Вроде как китайцы провод похитили ходила легенда.

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