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10октября
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Администрация Зеи: портфели первоклассников не были пустыми

Администрация Зеи: портфели первоклассников не были пустыми
Фото: www.belykrolik.ru

Администрация города Зеи опровергает информацию газеты «Зейский вестник» об акции «Губернаторский портфель». Журналисты писали со слов родителей, что их детям выдали пустые портфели, однако власти утверждают, что в портфелях находились канцелярские товары.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Зее возникла конфликтная ситуация после того, как одной группе первоклассников выдали пустые портфели, а другой – со школьными принадлежностями. Об этом редакции «ЗВ» сообщили родители учеников. По их словам, пустые портфели были от губернатора, а полные – от Зейской ГЭС. В городском центре по обслуживанию образовательных организаций прокомментировали эту ситуацию: принадлежности вложили в портфели детей из неимущих семей.

В пресс-службе администрации Зеи сообщили, что портфели пустыми не были. Во время акции «Губернаторский портфель» в Зее портфели вручили 86 первоклассникам. В портфеле находился канцелярский набор: два альбома, линейка, ручка, карандаш, точилка, папка на кнопке, клей, фломастеры.

«В это же время была проведена традиционная городская акция "Соберем детей в школу", которая проводится ежегодно при поддержке социального партнера ПАО "РусГидро"–"Зейская ГЭС"». В рамках данной акции 20 первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей вручены портфели от филиала ПАО «РусГидро» – «Зейская ГЭС"», – сообщает пресс-служба администрации Зеи.

Просмотров всего: 1130

#Зея #происшествия #школа

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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    2 часа назад

    Ничего не поняла - родители не разглядели в портфелях канцелярию и нажаловались?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад



    Об этом редакции «ЗВ» сообщили родители учеников. По их словам, пустые портфели были от губернатора, а полные – от Зейской ГЭС.



    Скрепка на дне портфеля под шов просто закатилась , вот и не увидели неблагодарные родители.

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    ну точно кто-то канцелярию потырил ;(

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Вся суть просто. Дали портфели, но не от Гучи. Совесть есть у людей?

  • Unicorn

    Unicorn
    1 час назад

    яжмамки просто губу раскатали, что их дитяткам тоже полный рюкзак положен.

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    Алгебра

    Ничего не поняла - родители не разглядели в портфелях канцелярию и нажаловались?



    родителям маловато показалось, ведь "тем, другим" дали больше.



  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    1 час назад

    Unicorn

    яжмамки просто губу раскатали, что их дитяткам тоже полный рюкзак положен.



    а чего тогда "власти утверждают, что в портфелях находились канцелярские товары."?

    а чего тогда везде губернаторские портфели рекламируются как начиненные канцелярией?

    *мож прежде чем коммент тыкать все же заметку глянуть

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    1 час назад

    Геральт

    Алгебра

    Ничего не поняла - родители не разглядели в портфелях канцелярию и нажаловались?



    родителям маловато показалось, ведь "тем, другим" дали больше.



    "пусто" и "мало" имеют разные значения, думаю

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Герцог Мальборо

    Геральт

    Алгебра

    Ничего не поняла - родители не разглядели в портфелях канцелярию и нажаловались?



    родителям маловато показалось, ведь "тем, другим" дали больше.



    "пусто" и "мало" имеют разные значения, думаю



    кто распределял, кому - чего? По каким критериям?

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    1 час назад

    Я хренею Зейская ГЭС мало того, что оббирает всю область повышенными тарифами

    еще и зажлобила всем первоклашкам, у коих родители не при деньгах портфели вручить. Их там 106 человек всего, как я понял из новости.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    И щедрого губернатора подставила, своими богатыми портфелями.

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    1 час назад

    vertex

    Герцог Мальборо

    Геральт

    Алгебра

    Ничего не поняла - родители не разглядели в портфелях канцелярию и нажаловались?



    родителям маловато показалось, ведь "тем, другим" дали больше.



    "пусто" и "мало" имеют разные значения, думаю



    кто распределял, кому - чего? По каким критериям?



    по нищебродству.

    1. Это малоимущие (им губерские портфели вручают)

    2. Это малообеспеченные и многодетные (им от ГЭС вручили)

    *я вот думаю надо почетные грамоты и медали выпускать к статусу присвоеному: Малоимущий.

    и ходишь такой с медалью и книжечкой красной и тебе льготы.

    Довели амурку едросы до ручки.

  • Unicorn

    Unicorn
    59 минут назад

    Герцог Мальборо

    Unicorn

    яжмамки просто губу раскатали, что их дитяткам тоже полный рюкзак положен.



    а чего тогда "власти утверждают, что в портфелях находились канцелярские товары."?

    а чего тогда везде губернаторские портфели рекламируются как начиненные канцелярией?

    *мож прежде чем коммент тыкать все же заметку глянуть



    тупица, я прежде чем комменты писать, читаю новость. или независимые друг от друга организации обязаны согласовывать, что дарить? гэс раскошелилась, губер рюкзачки подарил. обиженным мамкам, которым все должны, тоже гэсовского портфеля захотелось, как у неимущих.

  • Лама

    Лама
    50 минут назад

    "Губернаторские портфели" давали тем, кто при заполнении заявления в школу написал, что нуждается в помощи к школе, а от ГЭС многодетным.

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    49 минут назад

    Unicorn

    Герцог Мальборо

    Unicorn

    яжмамки просто губу раскатали, что их дитяткам тоже полный рюкзак положен.



    а чего тогда "власти утверждают, что в портфелях находились канцелярские товары."?

    а чего тогда везде губернаторские портфели рекламируются как начиненные канцелярией?

    *мож прежде чем коммент тыкать все же заметку глянуть



    тупица, я прежде чем комменты писать, читаю новость. или независимые друг от друга организации обязаны согласовывать, что дарить? гэс раскошелилась, губер рюкзачки подарил. обиженным мамкам, которым все должны, тоже гэсовского портфеля захотелось, как у неимущих.



    Губеровские рюкзачки должны быть с канцелярией

    По показаниям родителей они были пустыми

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    47 минут назад

    Насчет того, что все должны.

    Нефиг тогда заявлять о социально-ориентированном государстве.

    Обещал - давай.

    За базар отвечать никто не учил?

  • vertex

    vertex
    44 минуты назад

    Герцог Мальборо

    vertex

    Герцог Мальборо

    Геральт

    Алгебра

    Ничего не поняла - родители не разглядели в портфелях канцелярию и нажаловались?



    родителям маловато показалось, ведь "тем, другим" дали больше.



    "пусто" и "мало" имеют разные значения, думаю



    кто распределял, кому - чего? По каким критериям?



    по нищебродству.

    1. Это малоимущие (им губерские портфели вручают)

    2. Это малообеспеченные и многодетные (им от ГЭС вручили)

    *я вот думаю надо почетные грамоты и медали выпускать к статусу присвоеному: Малоимущий.

    и ходишь такой с медалью и книжечкой красной и тебе льготы.

    Довели амурку едросы до ручки.



    Все верно.

  • Unicorn

    Unicorn
    28 минут назад

    Герцог Мальборо

    Губеровские рюкзачки должны быть с канцелярией

    По показаниям родителей они были пустыми



    по какому госту определяешь, что губеровские должны быть с канцелярией?

    ни одной новости не было, что губер обещал полный комплект с барского плеча и, в итоге, нае обманул.

    было так: списки с малоимущими и вообще ничего неимущими поступили в администрацию. решили помочь этим двум группам, сделать символическую помощь в подготовке диток в школу. тем, у кого совсем дела плохи подарили полный набор, для других, у кого родичи более-менее на ногах стоят, дали ранцы. во и всё.

    конечно, дети плакали, обидно. а родители, в место того, чтоб сказать, мол, "смотри, какой рюкзачок подарили, пойдём купим тебе туда тетрадей, каких захочешь!", начали клянчить халявы аля "а что, мы хуже нищих?! дайте нам пенал".

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    16 минут назад

    Unicorn

    Герцог Мальборо

    Губеровские рюкзачки должны быть с канцелярией

    По показаниям родителей они были пустыми



    по какому госту определяешь, что губеровские должны быть с канцелярией?



    сам губер сказал



    ни одной новости не было, что губер обещал полный комплект с барского плеча и, в итоге, нае обманул.



    каждый год новости эти



    было так: списки с малоимущими и вообще ничего неимущими поступили в администрацию. решили помочь этим двум группам,



    эта одна группа.

    есть еще группа: неимущие мозгов, но они все работают, как я понимаю в администрациях всяких



    сделать символическую помощь в подготовке диток в школу. тем, у кого совсем дела плохи подарили полный набор, для других, у кого родичи более-менее на ногах стоят, дали ранцы. во и всё.



    наоборот получилось как раз, о том и речь.



    конечно, дети плакали, обидно. а родители, в место того, чтоб сказать, мол, "смотри, какой рюкзачок подарили, пойдём купим тебе туда тетрадей, каких захочешь!", начали клянчить халявы аля "а что, мы хуже нищих?! дайте нам пенал".



    че они купят если они "неимущие", по определению администрации Зеи.

  • Unicorn

    Unicorn
    7 минут назад

    каждый год надеяться на губера - норм тема

  • Храмовник

    Храмовник
    7 минут назад

    Не понимаю таких обнаглевших родителей. Вот им что обязаны портфели выдавать?? Ребенок идет в первый класс, будь готов потратится, и портфель купить, и точилку своему приобрести. Если тебе сделали доброе дело, то будь благодарен. Нашим всегда мало будет.

    Портфели в октябре выдавать начали? Или родители только сейчас решили посмотреть, что у ребенка в сумке?

  • vertex

    vertex
    5 минут назад

    Ну поднимают же тарифы, цены, налоги и оплату за детсад, значит надеются на простых людей.

    Что их можно обсосать.

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