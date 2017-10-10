Администрация Зеи: портфели первоклассников не были пустыми

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Администрация города Зеи опровергает информацию газеты «Зейский вестник» об акции «Губернаторский портфель». Журналисты писали со слов родителей, что их детям выдали пустые портфели, однако власти утверждают, что в портфелях находились канцелярские товары.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Зее возникла конфликтная ситуация после того, как одной группе первоклассников выдали пустые портфели, а другой – со школьными принадлежностями. Об этом редакции «ЗВ» сообщили родители учеников. По их словам, пустые портфели были от губернатора, а полные – от Зейской ГЭС. В городском центре по обслуживанию образовательных организаций прокомментировали эту ситуацию: принадлежности вложили в портфели детей из неимущих семей.

В пресс-службе администрации Зеи сообщили, что портфели пустыми не были. Во время акции «Губернаторский портфель» в Зее портфели вручили 86 первоклассникам. В портфеле находился канцелярский набор: два альбома, линейка, ручка, карандаш, точилка, папка на кнопке, клей, фломастеры.

«В это же время была проведена традиционная городская акция "Соберем детей в школу", которая проводится ежегодно при поддержке социального партнера ПАО "РусГидро"–"Зейская ГЭС"». В рамках данной акции 20 первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей вручены портфели от филиала ПАО «РусГидро» – «Зейская ГЭС"», – сообщает пресс-служба администрации Зеи.