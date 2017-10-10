Администрация Зеи: портфели первоклассников не были пустыми
Администрация города Зеи опровергает информацию газеты «Зейский вестник» об акции «Губернаторский портфель». Журналисты писали со слов родителей, что их детям выдали пустые портфели, однако власти утверждают, что в портфелях находились канцелярские товары.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Зее возникла конфликтная ситуация после того, как одной группе первоклассников выдали пустые портфели, а другой – со школьными принадлежностями. Об этом редакции «ЗВ» сообщили родители учеников. По их словам, пустые портфели были от губернатора, а полные – от Зейской ГЭС. В городском центре по обслуживанию образовательных организаций прокомментировали эту ситуацию: принадлежности вложили в портфели детей из неимущих семей.
В пресс-службе администрации Зеи сообщили, что портфели пустыми не были. Во время акции «Губернаторский портфель» в Зее портфели вручили 86 первоклассникам. В портфеле находился канцелярский набор: два альбома, линейка, ручка, карандаш, точилка, папка на кнопке, клей, фломастеры.
«В это же время была проведена традиционная городская акция "Соберем детей в школу", которая проводится ежегодно при поддержке социального партнера ПАО "РусГидро"–"Зейская ГЭС"». В рамках данной акции 20 первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей вручены портфели от филиала ПАО «РусГидро» – «Зейская ГЭС"», – сообщает пресс-служба администрации Зеи.
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