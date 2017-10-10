В Тындинском районе задержали браконьеров, убивших трех кабарог

Фото: animalreader.ru

В ходе рейда по реке Олекме Тындинского района инспекторы управления по охране животного мира Приамурья задержали троих браконьеров на моторной лодке. С собой у мужчин было два ружья, а в люке лодки лежали туши трех кабарог. При том что сезон охоты на кабаргу закрыт.

«В отношении нарушителей составлены административные материалы. За незаконную охоту вне сезона им грозит лишение права на охоту и штраф. Помимо этого, за добытых животных браконьерам придется выплатить крупную сумму – более 130 тысяч рублей – в качестве возмещения вреда, нанесенного природе», – отметил начальник отдела амурского управления по охране животного мира Валерий Погасиенко.

Всего в ходе рейда по северным территориям области инспекторы управления составили 12 протоколов по фактам нарушений природоохранного законодательства.