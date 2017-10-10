На Амур.инфо стартовала онлайн-конференция о незаконной смс-рассылке

Онлайн-конференция по теме соблюдения рекламного законодательства проходит на Амур.инфо с 9 октября. На вопросы читателей отвечает заместитель руководителя управления – начальник отдела товарных рынков и рекламы Амурского УФАС России Ирина Крайнова.

Почти каждому владельцу сотового телефона знакома ситуация, когда без запроса и согласия абонента на мобильный приходят смс-сообщения рекламного характера. Например, информация от магазинов – об акциях и скидках, от банков – о предоставлении кредитов со сниженной процентной ставкой, от страховых компаний – о выгодных предложениях и так далее.

Статья 18 федерального закона от 13 марта 2006 года «О рекламе» устанавливает необходимые требования к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи.

Чаще всего рекламодатели нарушают первую часть статьи, направляя рекламное смс-сообщение без получения предварительного согласия абонента.

Как избежать навязчивой смс-рекламы? Куда обратиться с просьбой о прекращении нежелательной смс-рассылки? На эти и другие вопросы в процессе онлайн-конференции ответит заместитель руководителя управления – начальник отдела товарных рынков и рекламы Амурского УФАС России Ирина Крайнова.

Вопросы принимаются до 14 часов 16 октября 2017 года. Ответы на них будут публиковаться с 16 октября по 22 октября. Автор, указавший адрес своей электронной почты, ответ получит автоматически.