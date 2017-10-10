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10октября
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сегодня, 10:28 0

Зимнее расписание рейсов утвердили в благовещенском аэропорту

Зимнее расписание рейсов утвердили в благовещенском аэропорту

Сезон осенне-зимней навигации в аэропорту Благовещенска начнется 29 октября и продлится до 25 марта 2018 года. Расписание на этот период согласовано.

Самолеты авиакомпаний «Икар» и «Уральские авиалинии» с 29 октября будут летать из Благовещенска в Москву с частотой 6 раз в неделю.

«Зимнее расписание практически сформировано, к началу навигации все корректировки в расписании закончатся. Будут возобновлены сезонные маршруты по традиционно популярным туристическим направлениям. К Нячангу с ноября добавятся полеты в Бангкок и на Пхукет», – рассказал начальник службы организации перевозок Андрей Забелло.

Для обслуживания воздушных судов и взлетно-посадочной полосы в зимний период аэропорт купил машину для противообледенительной обработки воздушных судов «ПМ – Гейзер – Элемент», противообледенительные жидкости тип 1 и тип 4 для двухэтапной обработки воздушных судов, а также аэродромный передвижной обогреватель воздушных судов. На спецтехнику и оборудование потратили более 20 миллионов рублей из собственных средств ГУП АО «Аэропорт Благовещенск».

«По результатам внутренней комиссии техническая оснащенность всего аэродромного комплекса соответствует стандартам. Все службы нашего аэропорта готовы к работе в осенне-зимнюю навигацию с учётом всех необходимых требований к безопасности и обслуживанию пассажиров, воздушных судов, багажа и груза», – добавил заместитель генерального директора ГУП АО «Аэропорт Благовещенск» Анатолий Смирнов.

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#транспорт

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