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10октября
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сегодня, 10:25 1

Китайцев, рыбачивших у амурских берегов, лишили свободы

Шимановский районный суд вынес приговор двум жителям Китая, нарушившим госграницу. Двое мужчин 1983 и 1979 годов рождения были задержаны сотрудниками амурского погрануправления ФСБ России в районе села Нововоскресеновка во время рыбалки.

Как сообщалось ранее, китайцы были задержаны 4 июня около 22 часов – они ловили рыбу сплавной сетью у российского берега.

В итоге китаец 1983 года рождения лишился свободы на полгода, наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Второй нарушитель 1979 года рождения приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Это связано с тем, что в 2014 году он уже задерживался пограничниками за нарушение режима границы и отбывал шестимесячное наказание, сообщает амурское погрануправление.

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#закон #Китай

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Ну вот китайцев нам еще кормить. Может они специально нарушили, чтобы на дармовых харчах отожраться полгода?

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