Китайцев, рыбачивших у амурских берегов, лишили свободы
Шимановский районный суд вынес приговор двум жителям Китая, нарушившим госграницу. Двое мужчин 1983 и 1979 годов рождения были задержаны сотрудниками амурского погрануправления ФСБ России в районе села Нововоскресеновка во время рыбалки.
Как сообщалось ранее, китайцы были задержаны 4 июня около 22 часов – они ловили рыбу сплавной сетью у российского берега.
В итоге китаец 1983 года рождения лишился свободы на полгода, наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Второй нарушитель 1979 года рождения приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Это связано с тем, что в 2014 году он уже задерживался пограничниками за нарушение режима границы и отбывал шестимесячное наказание, сообщает амурское погрануправление.
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