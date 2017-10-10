Китайцев, рыбачивших у амурских берегов, лишили свободы

Как сообщалось ранее, китайцы были задержаны 4 июня около 22 часов – они ловили рыбу сплавной сетью у российского берега.

В итоге китаец 1983 года рождения лишился свободы на полгода, наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Второй нарушитель 1979 года рождения приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Это связано с тем, что в 2014 году он уже задерживался пограничниками за нарушение режима границы и отбывал шестимесячное наказание, сообщает амурское погрануправление.