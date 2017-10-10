В Чигирях ночью сгорели два автомобиля (видео)

В ночь на 10 октября в Чигирях сгорели два автомобиля. Сообщение о пожаре поступило в 03:52. Через пять минут огнеборцы отдельного пожарно-спасательного поста села Чигири прибыли на место. К ним в помощь были направлены подразделения пожарно-спасательной части № 12 Благовещенска.

На момент прибытия подразделений два автомобиля иностранного производства горели открытым пламенем. В течение 11 минут открытое горение локализовали. В результате пожара оба авто повреждены по всей площади.

Рядом стоящий автомобиль от распространения огня пожарные спасли. Причина и виновник устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

По информации полицейских, рядом с машинами были найдены поджигательные факелы. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».