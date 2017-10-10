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10октября
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В Чигирях ночью сгорели два автомобиля (видео)

В Чигирях ночью сгорели два автомобиля (видео)

В ночь на 10 октября в Чигирях сгорели два автомобиля. Сообщение о пожаре поступило в 03:52. Через пять минут огнеборцы отдельного пожарно-спасательного поста села Чигири прибыли на место. К ним в помощь были направлены подразделения пожарно-спасательной части № 12 Благовещенска.

На момент прибытия подразделений два автомобиля иностранного производства горели открытым пламенем. В течение 11 минут открытое горение локализовали. В результате пожара оба авто повреждены по всей площади.

Рядом стоящий автомобиль от распространения огня пожарные спасли. Причина и виновник устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

По информации полицейских, рядом с машинами были найдены поджигательные факелы. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Просмотров всего: 2085

#пожары #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • тортик53

    тортик53
    1 час назад

    И машинки вроде недорогие.....

  • Song

    Song
    1 час назад

    на самом деле не дорогие. Вообще не понятно сразу два авто выгорело до тла.

  • andeks2017

    andeks2017
    1 час назад

    С Юрой Ку-ку бывшим ментом, бывшим зеком, поссорились, его методы?

  • Храмовник

    Храмовник
    3 минуты назад

    Что за методы решения проблем?

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