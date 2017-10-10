Как путешественник едва не нарушил права обезьян в Индонезии: обзор прессы

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В сегодняшний обзор прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин включил новости о том, что в России продолжают менять губернаторов; регистрация домашних животных будет платной; Борис Акунин издает последнюю книжку об Эрасте Фандорине и другие.

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Под заголовком «Чистые истоки» «Российская газета» разбирается, как уберечь наши заповедники от произвола бизнесменов и некомпетентности чиновников. Но даже не читая газеты, все знают, что если от некомпетентности чиновников еще и можно спастись (хоть и с трудом, и чаще всего, не всегда), то от произвола тех, у кого большие деньги – бесполезно.

Еще пишут о том, что продолжается череда смены губернаторов. На сей раз она коснулась Омской области. «О ком же мы прочтём завтра?» – размышляет Павел Андреевич.

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Еще в газете пишут о том, что Шойгу поручил принимать в военные вузы больше девушек. Как скажется это на обороноспособности страны, вряд ли кто-то из нас, не специалистов, скажет. Но в целом, как мужчина, я это решение рассматриваю положительно.

Еще будет интересно прочесть заметку о том, что правительство РФ разработало законопроект, предусматривающий платную регистрацию домашних животных. Сколько россияне будут платить за прохождение данной процедуры, пока неизвестно. Кстати, об этом пишет и «Комсомольская правда».

Очень интересно

Изучив в «Амурской правде» статьи о том, что памятник основателю ансамбля «Ровесники» оградили от невоспитанных благовещенцев (коих оказалось огромное количество), о том, что тысячам бюджетников повысят зарплату, о том, что в Благовещенске открылась точка общепита с диетическим фастфудом («а мы-то считали эти слова антиподами!»), обозреватель советует обратить внимание на материал о том, что жителя Сковородина возмутил портрет революционера Сковородина, в честь которого назван город Сковородино. Портрет этот написан известным художником, имя которого не называется, и являет собой огламуренную копию со старой фотографии.

«Обязан подчеркнуть: художник – не благовещенский. Среди наших халтурщиков нет!» – отмечает автор обзора. И продолжает: «Главное в газете – на мой непросвещенный взгляд – статья о том, что таксисту, сбившему на пешеходном переходе двух человек, один из которых погиб, грозит 2,5 года тюрьмы, что только подтверждает тезис о гуманности нашей правовой системы».

Оп-паньки

В «Аргументах неделi» с большим сожалением Павел Савинкин прочёл о том, что писатель Борис Акунин завершил работу над серией произведений об Эрасте Фандорине. Роман должен выйти 8 февраля 2018 года, в 20-ю годовщину публикации первой фандоринской книжки, романа «Азазель».

«Лично я, если вам это интересно, считаю вершиной фандоринской серии роман «Алмазная колесница», – высказывает свое мнение обозреватель.

А еще на одной из страниц (под заголовком «Тайный маскарад») обучают, как распознать иностранного агента. Но вряд ли это можно назвать актуальным: негра все и без газеты распознают. А вот как среди своих определить «казачка»?

Напишут же такое

О чем пишут в «Комсомольской правде». Заголовок на первой полосе гласит о том, что водитель травил Волочкову. Поскольку автору обзора было недосуг читать эту публикацию, он оставил ее на усмотрение читателей. От себя лишь заметил, что способ устранения балерины он выбрал ненадежный: у водителя под рукой всегда должна быть монтировка, а не дихлофос.

Еще газета рассуждает о том, что кроется за чередой смены губернаторов. Напрямую – кто следующий? – вопрос не ставится. Но он есть, он есть, он есть…

На посошок

«Несмотря на то, что в "Комсомолке" еще много интересного (сейчас она лежит на моем рабочем столе последней страницей вверх, что позволяет бросать мимолетный взгляд на фото "Мисс купальник"), я, согласно регламенту, должен завершать обзор», – пишет Павел Савинкин.

И сделал он это журналом Maxim, в котором прочел о том, как некий путешественник, разъезжая по Индонезии, подсунул макакам свою фотокамеру, а те понаделали массу селфи, которые предприимчивый турист по имени Дэвид Слейтер и опубликовал. Ему светил штраф в несколько тысяч долларов за то, что он нарушил авторские права обезьян. Что подтверждает тезис о негуманности капиталистической правовой системы. Однако после двухлетних разбирательств суд вынес решение в пользу Слейтера.