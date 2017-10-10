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10октября
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сегодня, 09:13 0

По-осеннему тепло и без дождей: прогноз погоды в Амурской области на 10 октября

В Амурской области 10 октября установится небольшая облачность, осадков не ожидается. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, в отдельных районах – до 12 метров в секунду. Температура составит 6…11 тепла, местами по северу столбики термометров опустятся до нуля.

В Благовещенске рано утром за окном была нулевая температура. Северо-западный ветер дул со скоростью 3-5 метров в секунду. В течение дня в городе ожидается небольшая облачность, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду, температура составит плюс 9…11 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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