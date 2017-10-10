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10октября
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сегодня, 09:14 38

Похищение девушки в Благовещенске оказалось розыгрышем

Похищение девушки в Благовещенске оказалось розыгрышем
Фото: www.1obl.ru

Похищение девушки, которое произошло вечером 9 октября на улице Благовещенска, оказалось социальным экспериментом. Об этом редакции ИА «Амур.инфо» рассказали в пресс-службе полиции города.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», около 19 часов на остановке в микрорайоне областного центра напротив кинотеатра «Харбин» двое мужчин силой затащили в автомобиль девушку.

«Подлетела иномарка белая, из нее вышли двое парней. Они схватили девушку, стоящую на остановке, и затащили в машину. Девушка кричала. Они быстро сели сами и уехали. Мы сразу позвонили в полицию», – рассказал очевидец.

Полиция по горячим следам установила причастных к происшествию, их задержали.

В итоге выяснилось, что похищение оказалось социальным экспериментом, все его участники были знакомы между собой. Они пояснили, что снимали ролик для публикации в Интернете. Один из молодых людей сказал, что таким образом они также хотели проверить работу правоохранительных органов и реакцию горожан.

Поскольку пострадавших не было, полицейские провели с задержанными беседу и отпустили.

Использован кадр из фильма «Кавказская пленница».

Просмотров всего: 4515

#интернет #происшествия

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Комментарии
Показать все (38) Обсудить на форуме
  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    4 часа назад

    Спецслужбы проводят ученья, проверяют на бдительность граждан. Надо по чаше с применением оружия, погонь.

  • космонавт

    космонавт
    4 часа назад

    За такие розыгрыши, я бы всем я й ц а оторвал и девушке тоже.

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    4 часа назад

    Закрыть придурков на 10 суток в СИЗо - пусть там проверяют работу правоохранительных органов.

  • Василий Кленин

    Василий Кленин
    4 часа назад

    кококо))

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    КРЯ!!!

    Закрыть придурков на 10 суток в СИЗо - пусть там проверяют работу правоохранительных органов.



    Девушку на "ласточку", умников "на шампанское" в ОВД Дальний.

  • тучка

    тучка
    4 часа назад

    Больше никто даже телефон не вынет из кармана. Пусть дальше разыгрываются! Откликнувшиеся люди остались в дураках.

  • Илья1380

    Илья1380
    4 часа назад

    Заколебали "весельчаки". Думаю стоит прописать хотя бы в КоАП штраф за такую "проверку работы правоохранительных органов", а лучше приравнять к телефонным терорристам. И вламывать по 15 суток со штрафом до 1 млн. рублей. Думаю шутить быстро отпадёт охота.

  • anschutka

    anschutka
    3 часа назад

    тучка

    Больше никто даже телефон не вынет из кармана. Пусть дальше разыгрываются! Откликнувшиеся люди остались в дураках.



    + много. Повезло шутникам, что в бубен не получили

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    3 часа назад

    Илья1380

    Заколебали "весельчаки". Думаю стоит прописать хотя бы в КоАП штраф за такую "проверку работы правоохранительных органов", а лучше приравнять к телефонным терорристам. И вламывать по 15 суток со штрафом до 1 млн. рублей. Думаю шутить быстро отпадёт охота.



    реально достали со своими шуточками

    то улицу перекроют

    то "пожар" орут

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Весельчкам лопаты в руки. Дурь из бошек повыбьется. Им, видать, никто не рассказывал притчу про шутника-пастушка. Стрельнул бы их кто с травмата (из случайных прохожих обладающим таковым оружием) - во веселуха была бы.

  • Илья1380

    Илья1380
    3 часа назад

    Василий Кленин

    кококо))



    Василий, если вы это к обсуждению, то предлагаю просто смоделировать ситуацию. Вы, стоите на остановке. И в вашем присутствии неизвестные люди волокут одну из девушек, которая вот рядом с вами стояла, в автомобиль. Она орёт и сопротивляется. Я уверен, что как нормальный гражданин вы вмешаетесь. Тем более несколько раз вас доводилось видеть на показательных выступлениях в кольчуге и с мечом, производите впечатление рыцаря без страха и упрёка, ну и достаточно сильного человека. И вот вы в процессе отбивания "жертвы" немножко поправляете "портрет" одному из нападавших, а другим разбиваете лобовое стекло автомобиля. И тут оказывается, что это розыгрыш и шутка. Вот это поворот! И вот уже вы из спасителя в глазах закона превращаетесь в агрессора и не исключено, что общаться с развесёлой компанией будете в местном околотке или суде.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Илья1380

    Василий Кленин

    кококо))



    Василий, если вы это к обсуждению, то предлагаю просто смоделировать ситуацию. Вы, стоите на остановке. И в вашем присутствии неизвестные люди волокут одну из девушек, которая вот рядом с вами стояла, в автомобиль. Она орёт и сопротивляется. Я уверен, что как нормальный гражданин вы вмешаетесь. Тем более несколько раз вас доводилось видеть на показательных выступлениях в кольчуге и с мечом, производите впечатление рыцаря без страха и упрёка, ну и достаточно сильного человека. И вот вы в процессе отбивания "жертвы" немножко поправляете "портрет" одному из нападавших, а другим разбиваете лобовое стекло автомобиля. И тут оказывается, что это розыгрыш и шутка. Вот это поворот! И вот уже вы из спасителя в глазах закона превращаетесь в агрессора и не исключено, что общаться с развесёлой компанией будете в местном околотке или суде.



    Так бы и было, будь там хоть один достаточно сильный и уверенный в себе мужчина.



    Наказывать надо за такие "шуточки"!



  • Мила Жукова

    Мила Жукова
    3 часа назад

    Вот покажут видео, которое якобы снимали для ролика, поверю, а так это сговор про розыгрыш, чтобы избежать наказания.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    кто был Шурик? кто тов. Саахов? Трус, Балбес и Бывалый?

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    когда нить, не дай Бог конечно, эту девушку реально потащут с остановки, с целью похищения, но благодаря своему ролику в ютубе, ее узнают свидетели происходящего и скажут, да хрен с ней - опять ролик снимают..и увезут деваху в турцию и сделают секс рабыней, или просто рабыней...

    дебилы бл..(С)

  • Василий Кленин

    Василий Кленин
    3 часа назад

    Илья1380

    Василий Кленин

    кококо))



    Василий, если вы это к обсуждению, то предлагаю просто смоделировать ситуацию. .



    Я моделировал.И, скажу честно, я не уверен, что решился бы чистить морды. Тут пока не столкнешься - наверняка не скажешь.

    А кококо мое действительно относится к комментариям. К этому неистрибимому желанию анонимов всем начистить морды, всех посадить, всех наказать. Вот и живем в такой стране. И ноем, когда наказывают нас.

    А ребята совершили конечно не очень хорошую выходку. Но ничего ужасТного в этом нет - чтобы так яростно раздувать гребень и топорщить хвост.

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Илья1380

    Заколебали "весельчаки". Думаю стоит прописать хотя бы в КоАП штраф за такую "проверку работы правоохранительных органов", а лучше приравнять к телефонным терорристам. И вламывать по 15 суток со штрафом до 1 млн. рублей. Думаю шутить быстро отпадёт охота.



    Дельная мысль. "Телефонные" тоже вроде как "разыгрывают".

  • Леночка 19--

    Леночка 19--
    3 часа назад

    Мила Жукова

    Вот покажут видео, которое якобы снимали для ролика, поверю, а так это сговор про розыгрыш, чтобы избежать наказания.



    Я тоже уверенна, что любая отмазка пойдет, чтобы не сесть за похищение человека.

  • КП

    КП
    3 часа назад

    Myxira

    Илья1380

    Заколебали "весельчаки". Думаю стоит прописать хотя бы в КоАП штраф за такую "проверку работы правоохранительных органов", а лучше приравнять к телефонным терорристам. И вламывать по 15 суток со штрафом до 1 млн. рублей. Думаю шутить быстро отпадёт охота.



    Дельная мысль. "Телефонные" тоже вроде как "разыгрывают".



    Надо, надо. Товарисч выше это очень просит.



  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Леночка 19--

    Мила Жукова

    Вот покажут видео, которое якобы снимали для ролика, поверю, а так это сговор про розыгрыш, чтобы избежать наказания.



    Я тоже уверенна, что любая отмазка пойдет, чтобы не сесть за похищение человека.



    + много.

  • КП

    КП
    3 часа назад

    Леночка 19--

    Мила Жукова

    Вот покажут видео, которое якобы снимали для ролика, поверю, а так это сговор про розыгрыш, чтобы избежать наказания.



    Я тоже уверенна, что любая отмазка пойдет, чтобы не сесть за похищение человека.



    Жертва молчать не будет. Если что серьёзное, то хай будет до небес в любом случае. Другое дело, что такие шутки это вообще что-то из рук вон выходящее. Про мальчика и волков наверное сказачку не читали.



  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    3 часа назад

    нормально так... полиция провела беседу и отпустила...

    А штраф за пустой вызов... а штраф за нарушение общественного порядка....

    А если бы там на остановке у кого инфаркт был от волнения за эту дудочку,люди разные..

    А те кто звонил в полицию время свое тратили и опаздали на работу...

    Вообще безобразие а не полиция....

    когда надо хрен дозавешся...за банку огурцов в тюрму... а тут побеседовали и отпустили...

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    КП

    Леночка 19--

    Мила Жукова

    Вот покажут видео, которое якобы снимали для ролика, поверю, а так это сговор про розыгрыш, чтобы избежать наказания.



    Я тоже уверенна, что любая отмазка пойдет, чтобы не сесть за похищение человека.



    Жертва молчать не будет. Если что серьёзное, то хай будет до небес в любом случае. Другое дело, что такие шутки это вообще что-то из рук вон выходящее. Про мальчика и волков наверное сказачку не читали.



    Запугают, что прибьют или бабло сунут и усе. Может у них все схвачено))) и она ничего не докажет, еще и пьяная окажется, проституткой и наркоманкой)))

  • Туж2

    Туж2
    2 часа назад

    похищение оказалось розыгрышем

    .............................................................

    я всегда говорил что в выигрышем напряг.. тока розыгрыш

  • КП

    КП
    2 часа назад

    vertex

    КП

    Леночка 19--

    Мила Жукова

    Вот покажут видео, которое якобы снимали для ролика, поверю, а так это сговор про розыгрыш, чтобы избежать наказания.



    Я тоже уверенна, что любая отмазка пойдет, чтобы не сесть за похищение человека.



    Жертва молчать не будет. Если что серьёзное, то хай будет до небес в любом случае. Другое дело, что такие шутки это вообще что-то из рук вон выходящее. Про мальчика и волков наверное сказачку не читали.



    Запугают, что прибьют или бабло сунут и усе. Может у них все схвачено))) и она ничего не докажет, еще и пьяная окажется, проституткой и наркоманкой)))



    Существуют вид услуг, где клиентам, за их деньги, организуют "острые" ощущения. Не всё так однозначно.



  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    Штраф за такие "розыгрыши" надо выписывать и общественные работы.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    КП

    vertex

    КП

    Леночка 19--

    Мила Жукова

    Вот покажут видео, которое якобы снимали для ролика, поверю, а так это сговор про розыгрыш, чтобы избежать наказания.



    Я тоже уверенна, что любая отмазка пойдет, чтобы не сесть за похищение человека.



    Жертва молчать не будет. Если что серьёзное, то хай будет до небес в любом случае. Другое дело, что такие шутки это вообще что-то из рук вон выходящее. Про мальчика и волков наверное сказачку не читали.



    Запугают, что прибьют или бабло сунут и усе. Может у них все схвачено))) и она ничего не докажет, еще и пьяная окажется, проституткой и наркоманкой)))



    Существуют вид услуг, где клиентам, за их деньги, организуют "острые" ощущения. Не всё так однозначно.



    Видимо договор органам предоставили.

  • Леночка 19--

    Леночка 19--
    2 часа назад

    КП

    vertex

    КП

    Леночка 19--

    Мила Жукова

    Вот покажут видео, которое якобы снимали для ролика, поверю, а так это сговор про розыгрыш, чтобы избежать наказания.



    Я тоже уверенна, что любая отмазка пойдет, чтобы не сесть за похищение человека.



    Жертва молчать не будет. Если что серьёзное, то хай будет до небес в любом случае. Другое дело, что такие шутки это вообще что-то из рук вон выходящее. Про мальчика и волков наверное сказачку не читали.



    Запугают, что прибьют или бабло сунут и усе. Может у них все схвачено))) и она ничего не докажет, еще и пьяная окажется, проституткой и наркоманкой)))



    Существуют вид услуг, где клиентам, за их деньги, организуют "острые" ощущения. Не всё так однозначно.



    Ага возьму нож и по ночам пойду грабить а если менты поймают покажу договор на розыгрыш. Вот интересно а если их не поймали?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Леночка 19--

    КП

    vertex

    КП

    Леночка 19--

    Мила Жукова

    Вот покажут видео, которое якобы снимали для ролика, поверю, а так это сговор про розыгрыш, чтобы избежать наказания.



    Я тоже уверенна, что любая отмазка пойдет, чтобы не сесть за похищение человека.



    Жертва молчать не будет. Если что серьёзное, то хай будет до небес в любом случае. Другое дело, что такие шутки это вообще что-то из рук вон выходящее. Про мальчика и волков наверное сказачку не читали.



    Запугают, что прибьют или бабло сунут и усе. Может у них все схвачено))) и она ничего не докажет, еще и пьяная окажется, проституткой и наркоманкой)))



    Существуют вид услуг, где клиентам, за их деньги, организуют "острые" ощущения. Не всё так однозначно.



    Ага возьму нож и по ночам пойду грабить а если менты поймают покажу договор на розыгрыш. Вот интересно а если их не поймали?



    Нет тела - нет дела.

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Идиоты-вообще то это может расцениваться как действия, вопреки установленному порядку и закону-что есть само по себе самоуправство

    Тут полицию вызвать не можешь-типа бензина у них нет и одна машина на город, а тут решили "проверить" действия полиции

    Отличная реклама сейчас пошла-давайте подумаем, если сейчас начнут все "эксперементировать" то что получится.

    Скорую будем вызхывать пожарников-разве это не идиотизм

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Не грабеж, а пранк- новое название примерения сторон

  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    а ещё можно с бутафорским топором за знакомодоговоренной девушкой гнаться...ваще будет умора

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Ну, если в следующий раз 12-граммовую резиновую елдовину из осы в лоб или струю газа в рожу выхватят, пусть не обижаются.

    Экспериментаторы хреновы.

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    Могли и огрестись, еслиб не пассивность народа.

    Но не о том речь.

    Вот так потом сто раз подумаешь, а заступаться ли за девушку, плюнешь и пойдешь мимо, а то может опять социальный эксперимент какой.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    46 минут назад

    Геральт

    Могли и огрестись, еслиб не пассивность народа.

    Но не о том речь.

    Вот так потом сто раз подумаешь, а заступаться ли за девушку, плюнешь и пойдешь мимо, а то может опять социальный эксперимент какой.



    спрашивать надо)

    извините, а позволите ли вас спросить,

    это правда похищение или это у вас розыгрыш по договору...???

  • remez

    remez
    45 минут назад

    Классический приём - спалился переведи всё в шутку юмора, авось прокатит (90% случаев прокатывает)

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    24 минуты назад

    На пару лет с такими социальными экспериментами опоздали, пранкеры недоделанные.

  • Рыыыж

    Рыыыж
    22 секунды назад

    Я этот пранк сразу пробил

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