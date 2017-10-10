Похищение девушки в Благовещенске оказалось розыгрышем

Фото: www.1obl.ru

Похищение девушки, которое произошло вечером 9 октября на улице Благовещенска, оказалось социальным экспериментом. Об этом редакции ИА «Амур.инфо» рассказали в пресс-службе полиции города.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», около 19 часов на остановке в микрорайоне областного центра напротив кинотеатра «Харбин» двое мужчин силой затащили в автомобиль девушку.

«Подлетела иномарка белая, из нее вышли двое парней. Они схватили девушку, стоящую на остановке, и затащили в машину. Девушка кричала. Они быстро сели сами и уехали. Мы сразу позвонили в полицию», – рассказал очевидец.

Полиция по горячим следам установила причастных к происшествию, их задержали.

В итоге выяснилось, что похищение оказалось социальным экспериментом, все его участники были знакомы между собой. Они пояснили, что снимали ролик для публикации в Интернете. Один из молодых людей сказал, что таким образом они также хотели проверить работу правоохранительных органов и реакцию горожан.

Поскольку пострадавших не было, полицейские провели с задержанными беседу и отпустили.

Использован кадр из фильма «Кавказская пленница».