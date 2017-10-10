Подростки обокрали школу в одном из амурских сел

Фото: 1tulatv.ru

Кражу из школы раскрыли сотрудники полиции в Белогорском районе. О происшествии в дежурную часть полиции заявил директор образовательного учреждения. Из здания пропала оргтехника.

Полицейские выехали на место и установили, что к краже причастны четверо: двое несовершеннолетних 2000 и 2001 годов рождения и двое их более взрослых товарищей 1998 и 1994 годов рождения. Все – жители того же села.

В школу они проникли, разбив окно складского помещения. Вынесли, что нашли: электронные книги, системные блоки и мониторы. Ущерб от действий вчерашних школьников составил более десяти тысяч рублей. Полицейским удалось изъять и вернуть только часть похищенного.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража, с незаконным проникновением в помещение». Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.