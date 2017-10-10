Ждун пошел в суд: владелец бренда подал иски против российских компаний

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Правами на бренд «Ждун» в России владеет компания CD Land. Ущерб от незаконного использования Ждуна хоккейным клубом «Спартак», «ВКонтакте», «МегаФоном» и Ozon правообладатель оценил в сумму свыше 29 миллионов рублей, заявил музыкальный продюсер, президент CD Land Юрий Цейтлин. Его компания приобрела у голландской художницы Маргрит ван Брифорт права на использование в России и СНГ бренда «Ждун».

«Мы подали иски к компаниям "МегаФон", Ozon и ХК "Спартак" на сумму 10 миллионов рублей, 7 миллионов рублей и 7 миллионов рублей соответственно за незаконное использование образов», – цитирует заявление Цейтлина агентство городских новостей «Москва».

BFM.RU передает, что претензии к «ВКонтакте» на сумму около 5 миллионов рублей возникли в связи с использованием соцсетью стикеров с изображением Ждуна.

За незаконное использование образа претензии также возникли к торговому центру «Нора» и торговой сети «Кей».

Ранее сообщалось, что в России появятся видеоблог со Ждуном и мультфильмы. А производственное объединение «Гжель» уже запустило изготовление глиняных фигурок популярного у молодежи персонажа с чайником в руках и в переднике.