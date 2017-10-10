Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 07:31 2

Ждун пошел в суд: владелец бренда подал иски против российских компаний

Ждун пошел в суд: владелец бренда подал иски против российских компаний
Фото: Global Look Press

Иски к хоккейному клубу «Спартак», «МегаФону» и Oz подал владелец бренда «Ждун» в России. За незаконное использование бренда правообладатель требует более 29 миллионов рублей, сообщают «Известия».

Правами на бренд «Ждун» в России владеет компания CD Land. Ущерб от незаконного использования Ждуна хоккейным клубом «Спартак», «ВКонтакте», «МегаФоном» и Ozon правообладатель оценил в сумму свыше 29 миллионов рублей, заявил музыкальный продюсер, президент CD Land Юрий Цейтлин. Его компания приобрела у голландской художницы Маргрит ван Брифорт права на использование в России и СНГ бренда «Ждун».

«Мы подали иски к компаниям "МегаФон", Ozon и ХК "Спартак" на сумму 10 миллионов рублей, 7 миллионов рублей и 7 миллионов рублей соответственно за незаконное использование образов», – цитирует заявление Цейтлина агентство городских новостей «Москва».

BFM.RU передает, что претензии к «ВКонтакте» на сумму около 5 миллионов рублей возникли в связи с использованием соцсетью стикеров с изображением Ждуна.

За незаконное использование образа претензии также возникли к торговому центру «Нора» и торговой сети «Кей».

Ранее сообщалось, что в России появятся видеоблог со Ждуном и мультфильмы. А производственное объединение «Гжель» уже запустило изготовление глиняных фигурок популярного у молодежи персонажа с чайником в руках и в переднике.

Просмотров всего: 1234

#суды #торговля

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    идиотизм..

    гавно изобретут..

    и парят мозг людям,

    чтоб его не трогали...

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Хитёр бобёр еврейчик. И шустёр. Даром Изевич чтоле?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 4

«Боярышник» в России снова стал легальным
Общество 5

Убийцу полицейского в Зее приговорили к 22 годам лишения свободы

вчера, 10:26
Происшествия 21

В благовещенском магазине «Север» продавали наркотики
Общество 10

По новому ГОСТу соль перестанет быть поваренной