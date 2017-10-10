Глава Сковородина незаконно отдал родственнику муниципальную квартиру

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12 октября 2012 года исполняющий обязанности главы города Сковородино заключил договор социального найма муниципальной квартиры со своим родственником. Это в ходе проверки выяснили сотрудники прокуратуры и обратились с иском в суд.

Муниципальную квартиру чиновник передал незаконно. Его родственник не обращался с заявлением в администрацию и не был признан нуждающимся в жилье. Прокуратура через суд потребовала признать договор социального найма недействительным. Иск к администрации Сковородина прокурор подал в интересах жителей города.

Районный суд требования прокурора удовлетворил. Сторонам пришлось заключать соглашение о расторжении договора социального найма, а квартиру возвращать в собственность города по акту приема-передачи.

По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили в отношении бывшего чиновника уголовное дело по статье «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы». В связи с возмещением причиненного вреда, экс-чиновника оштрафовали на 20 000 рублей, а уголовное дело прекратили, сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры.