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9 октября 2017, 21:29 1

Благовещенский плейбэк-театр покажет «Маленькие трагедии»

Благовещенский плейбэк-театр покажет «Маленькие трагедии»

Актеры благовещенского плейбэк-театра готовят новый перфоманс. Представление под названием «Маленькие трагедии» можно будет увидеть в областном театре кукол в пятницу 13 октября. В спектакле будет задействован весь актерский состав театра, а действо продлится около двух часов. На сцене будут оживать «маленькие трагедии», рассказанные амурскими зрителями.

«Каждый день жизнь подбрасывает нам сюрпризы. В подъезде перегорела лампочка, нужный автобус ушёл перед носом и вы опоздали на судьбоносную встречу, или посреди важного разговора разрядился телефон. В эти моменты совсем не до шуток, приходится собираться в кучу и решать проблемы. Зато потом мы рассказываем об этих курьёзах с иронией и лёгкой гордостью, как мы справились. Вся наша жизнь – это большая пьеса, в которой множество историй, героев, эпизодов – настоящая драматургия. Самые яркие и интересные действия из жизни зрителей мы покажем на сцене», – рассказал организатор перфоманса Роман Костенко.

Плейбэк-театр – камерный театр, который лучше всего работает в тесном контакте с публикой и на небольшом расстоянии с ней. Это театр, где зрители являются участниками перфоманса и создают действие на сцене. Актеры, заранее не обсуждая друг с другом, как и что играть, устраивают спектакль из впечатлений, переживаний, радостей или воспоминаний публики. При этом плейбэкеры используют в своей игре арсенал специальных техник и форм в сочетании с актерским мастерством и музыкальным сопровождением. Плейбэк–театр – это новое для Благовещенска направление в искусстве, с которым благовещенцы уже могли познакомиться.

Новый перфоманс «Маленькие трагедии» состоится 13 октября в Амурском областном театре кукол, начало в 19 часов.

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#культура

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