В амурских школах делают упор на космическое образование

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В профильных аэрокосмических классах амурских школ обучаются более 400 школьников, на космодроме Восточный студенты проходят практику, а выпускников трудоустраивают. Естественно-научный потенциал космического образования обсудили на международной конференции в АмГУ.

Международная научно-методическая конференция «Естественно-научный потенциал космического образования в профильных классах общеобразовательной школы» прошла в Амурском госуниверситете. Соорганизаторами выступили Российская академия образования и министерство образования и науки области.

Чтобы удовлетворить потребность в квалифицированных кадрах для космодрома Восточный, в регионе действуют 16 аэрокосмических классов. Они открыты в школах Благовещенска, Зеи, Шимановска и ЗАТО Циолковский. Всего в профильных классах обучаются более 400 школьников.

В школы вернулся предмет «астрономия». Приамурье стало одним из регионов, где изучение астрономии не прерывалось, отметили на конференции. Амурские ребята изучали науки о небесных телах в рамках элективных курсов.

Специалистов для работы на космодроме обучают в АмГУ и пяти ссузах, в которых готовят слесарей, электромонтеров, строителей, проектировщиков и других специалистов.

На объектах космодрома в общей сложности прошли практику 180 студентов. Уже трудоустроены более 60 выпускников учебных заведений.