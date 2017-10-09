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9 октября 2017, 20:46 18

В амурских школах делают упор на космическое образование

В амурских школах делают упор на космическое образование
Фото: aif.ru

В профильных аэрокосмических классах амурских школ обучаются более 400 школьников, на космодроме Восточный студенты проходят практику, а выпускников трудоустраивают. Естественно-научный потенциал космического образования обсудили на международной конференции в АмГУ.

Международная научно-методическая конференция «Естественно-научный потенциал космического образования в профильных классах общеобразовательной школы» прошла в Амурском госуниверситете. Соорганизаторами выступили Российская академия образования и министерство образования и науки области.

Чтобы удовлетворить потребность в квалифицированных кадрах для космодрома Восточный, в регионе действуют 16 аэрокосмических классов. Они открыты в школах Благовещенска, Зеи, Шимановска и ЗАТО Циолковский. Всего в профильных классах обучаются более 400 школьников.

В школы вернулся предмет «астрономия». Приамурье стало одним из регионов, где изучение астрономии не прерывалось, отметили на конференции. Амурские ребята изучали науки о небесных телах в рамках элективных курсов.

Специалистов для работы на космодроме обучают в АмГУ и пяти ссузах, в которых готовят слесарей, электромонтеров, строителей, проектировщиков и других специалистов.

На объектах космодрома в общей сложности прошли практику 180 студентов. Уже трудоустроены более 60 выпускников учебных заведений.

Просмотров всего: 219

#вузы #космодром #наука #ссузы #школа

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Генрих VI

    Генрих VI
    3 часа назад

    Бред какой-то. Что значит "космическое образование"? И чем оно отличается от обычного образования?

  • nerro

    nerro
    3 часа назад

    Ещё бывают космические цены

  • Vlad2

    Vlad2
    3 часа назад



    В амурских школах делают упор на космическое образование



    В ауте... Амуринфе надо изыскивать средства и посылать своих журнализстов на переучивание в космические школы

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    Генрих VI

    Бред какой-то. Что значит "космическое образование"? И чем оно отличается от обычного образования?



    ничем

    формой если только

    В Зее открывали космический класс помпезно. Какова его судьба?

  • Di

    Di
    3 часа назад

    В городе есть хоть одна работающая обсерватория, кроме той, что на Широтке? Та для работы с детьми не рассчитана.

    А то классы есть, астрономию только ввели, а обсерватории нет…

  • Local

    Local
    3 часа назад

    Соната

    Генрих VI

    Бред какой-то. Что значит "космическое образование"? И чем оно отличается от обычного образования?



    ничем

    формой если только

    В Зее открывали космический класс помпезно. Какова его судьба?



    Не в курсе. Никто не взлетел?

    В АмГУ тоже космофак на моей памяти делали. Что с ним? Тоже не *** "Поехали!"? Кто про него что знает?

  • Лаконика

    Лаконика
    3 часа назад

    Di

    В городе есть хоть одна работающая обсерватория, кроме той, что на Широтке? Та для работы с детьми не рассчитана.

    А то классы есть, астрономию только ввели, а обсерватории нет…



    Ту, по слухам, сократят скоро.

    В первой гимназии вроде есть обсерватория.

  • Лаконика

    Лаконика
    3 часа назад

    Генрих VI

    Бред какой-то. Что значит "космическое образование"? И чем оно отличается от обычного образования?



    Еще космические коммунисты есть.

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    3 часа назад

    Наверно написали ,но и я напишу,давайте просто хорошее образование,а не комическое,ой:),

  • Vlad2

    Vlad2
    2 часа назад

    Лаконика

    Генрих VI

    Бред какой-то. Что значит "космическое образование"? И чем оно отличается от обычного образования?



    Еще космические коммунисты есть.



    Никогда об этом не слыхала? Ты вапще откуда?

  • Di

    Di
    2 часа назад

    Правда как-то «космическое образование» звучит нелепо )) В итоге-то кто должен выходить? Астронавты, инженеры, астрофизики?

    И как это всё сочетается с плоской Землёй?

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    2 часа назад

    Di

    Правда как-то «космическое образование» звучит нелепо )) В итоге-то кто должен выходить? Астронавты, инженеры, астрофизики?

    И как это всё сочетается с плоской Землёй?



    Лохи, верующие в путена и космическую державу

    *обучаться в нашем местном вузе на космонавтов нет желающих

    в этом году

    упс

  • mp2mp

    mp2mp
    1 час назад

    Космическое образование это одно, а вот космическое мышление это иное. Не каждый способен и не каждому дано именно второе.

  • Victrix

    Victrix
    55 минут назад

    Di

    Правда как-то «космическое образование» звучит нелепо )) В итоге-то кто должен выходить?



    Белка и Стрелка....

  • молокан

    молокан
    54 минуты назад

    Не в том вузе начали обучать. Надо было в сельхозе.

  • Victrix

    Victrix
    36 минут назад

    Точно. По специальности - сельский космонавт.

  • молокан

    молокан
    32 минуты назад

    Ну, или там животноводство на Луне. Или, растениеводство на Марсе. Все равно ж туда лететь придется.

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