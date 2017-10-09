В Благовещенска на улице двое мужчин силой затащили девушку в машину

Фото: avtocompany.com

На остановке в микрорайоне Благовещенска девушку силой затащили в автомобиль двое мужчин. Об этом в редакцию Амур.инфо сообщили очевидцы. Это произошло на автобусной остановке по улице Институтской напротив кинотеатра «Харбин».

«Подлетела иномарка белая, из нее вышли двое парней. Они схватили девушку, стоящую на остановке, и затащили в машину. Девушка кричала. Они быстро сели сами и уехали. Мы сразу позвонили в полицию», – рассказал очевидец.

Произошло это около 19:00. В это время на остановке находилось не менее 5 человек. Девушка, которую похитили, была в красной или оранжевой кожаной куртке, джинсах и кедах. Очевидцы отметили, что девушка молодая, стрижка короткая, волосы рыжего цвета. Похитители были в спортивных штанах, черных куртках и шапках. Разглядеть их не удалось.

В полиции по горячим следам удалось установить причастных к происшествию, их задержали и доставили в отделение полиции. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Девушка не пострадала.