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9 октября 2017, 20:02 17

В Благовещенска на улице двое мужчин силой затащили девушку в машину

В Благовещенска на улице двое мужчин силой затащили девушку в машину
Фото: avtocompany.com

На остановке в микрорайоне Благовещенска девушку силой затащили в автомобиль двое мужчин. Об этом в редакцию Амур.инфо сообщили очевидцы. Это произошло на автобусной остановке по улице Институтской напротив кинотеатра «Харбин».

«Подлетела иномарка белая, из нее вышли двое парней. Они схватили девушку, стоящую на остановке, и затащили в машину. Девушка кричала. Они быстро сели сами и уехали. Мы сразу позвонили в полицию», – рассказал очевидец.

Произошло это около 19:00. В это время на остановке находилось не менее 5 человек. Девушка, которую похитили, была в красной или оранжевой кожаной куртке, джинсах и кедах. Очевидцы отметили, что девушка молодая, стрижка короткая, волосы рыжего цвета. Похитители были в спортивных штанах, черных куртках и шапках. Разглядеть их не удалось.

В полиции по горячим следам удалось установить причастных к происшествию, их задержали и доставили в отделение полиции. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Девушка не пострадала.

Просмотров всего: 4743

#происшествия

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Petta

    Petta
    4 часа назад

    Оперативненько

  • Vlad2

    Vlad2
    3 часа назад



    В это время на остановке находилось не менее 5 человек.



    было бы не менее 6 человек - отбили бы точно, а так да, 5 чел не вариант. Хачи... киднеппиг

  • Roker

    Roker
    3 часа назад

    Скорее всего, у "пострадавшей" не будет претензий.наверно пошутили. Если бы не очевидцы врятли бы её нашли.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    3 часа назад

    Отморозки совсем страх потеряли..

  • Vlad2

    Vlad2
    3 часа назад

    жекА-жекА

    Отморозки совсем страх потеряли..



    Точно... зато 5 челов на остановке страх обрели

  • nerro

    nerro
    3 часа назад

    Vlad2

    жекА-жекА

    Отморозки совсем страх потеряли..



    Точно... зато 5 челов на остановке страх обрели



    Мож там 5 тётенек было

  • Леночка 19--

    Леночка 19--
    3 часа назад

    Какой-то беспредел. Сама поздно после работы иду. Повезло, что лето кончилось, и молодежь по подъездам разбежалась. У нас подвыпившая молодежь вообще любвеобильна. Уже штук 6 баллончиков с газом использовала.

  • Vlad2

    Vlad2
    2 часа назад

    nerro

    Vlad2

    жекА-жекА

    Отморозки совсем страх потеряли..



    Точно... зато 5 челов на остановке страх обрели



    Мож там 5 тётенек было



    Если учесть, что каждая наша тётенька коня на скаку одной левой, то и одной бы вполне хватило.

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    Vlad2

    nerro

    Vlad2

    жекА-жекА

    Отморозки совсем страх потеряли..



    Точно... зато 5 челов на остановке страх обрели



    Мож там 5 тётенек было



    Если учесть, что каждая наша тётенька коня на скаку одной левой, то и одной бы вполне хватило.



    По этой логике, девушка сама должна была справиться с мужиками :)

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Roker

    Скорее всего, у "пострадавшей" не будет претензий.наверно пошутили. Если бы не очевидцы врятли бы её нашли.



    Ага! И на Эндерса бы снова свалили.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    nerro

    Vlad2

    жекА-жекА

    Отморозки совсем страх потеряли..



    Точно... зато 5 челов на остановке страх обрели



    Мож там 5 тётенек было



    скорее всего там пять дядинек стояло. От и до запоминали внешний вид девушки и куртку и волосы и даже кеды.....Были бы там тетеньки отбили бы деваху)))

  • Мама сына

    Мама сына
    2 часа назад

    Вот это шуточки, хорошо,если это ее знакомые, а если нет, то, блин страшно!!!

  • Vlad2

    Vlad2
    2 часа назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    nerro

    Vlad2

    жекА-жекА

    Отморозки совсем страх потеряли..



    Точно... зато 5 челов на остановке страх обрели



    Мож там 5 тётенек было



    скорее всего там пять дядинек стояло. От и до запоминали внешний вид девушки и куртку и волосы и даже кеды.....Были бы там тетеньки отбили бы деваху)))



    Вот и я об томже. А мож с энтими похителями и уехали бы, а девчонке облом

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    Vlad2

    ФЕЯ-ЭНИ

    nerro

    Vlad2

    жекА-жекА

    Отморозки совсем страх потеряли..



    Точно... зато 5 челов на остановке страх обрели



    Мож там 5 тётенек было



    скорее всего там пять дядинек стояло. От и до запоминали внешний вид девушки и куртку и волосы и даже кеды.....Были бы там тетеньки отбили бы деваху)))



    Вот и я об томже. А мож с энтими похителями и уехали бы, а девчонке облом



    ну надоумил)))) я б не догадалась без твоей подсказки взять их в заложники))))

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    Vlad2

    ФЕЯ-ЭНИ

    nerro

    Vlad2

    жекА-жекА

    Отморозки совсем страх потеряли..



    Точно... зато 5 челов на остановке страх обрели



    Мож там 5 тётенек было



    скорее всего там пять дядинек стояло. От и до запоминали внешний вид девушки и куртку и волосы и даже кеды.....Были бы там тетеньки отбили бы деваху)))



    Вот и я об томже. А мож с энтими похителями и уехали бы, а девчонке облом



    ну надоумил)))) я б не догадалась без твоей подсказки взять их в заложники))))



    Кого, мужиков? Ладно, прикидываться, еще как бы взяла ))))

  • ANTANTA

    ANTANTA
    1 час назад

    Слыш вы шварценеггеры у сушеные кто на форуме прикалывается ,посмотрел-бы я на вас если -бы вы на остановке стояли ,что вы предприняли? поравали -бы эти дрище троли. Молодцы кто оперативно в полицию позванил.

  • Тахографист

    Тахографист
    1 час назад

    ANTANTA

    Слыш вы шварценеггеры у сушеные кто на форуме прикалывается ,посмотрел-бы я на вас если -бы вы на остановке стояли ,что вы предприняли? поравали -бы эти дрище троли. Молодцы кто оперативно в полицию позванил.



    Грамматику осуждаю, по сути верно. У русских от чего то не принято стоять друг за друга. А менты удивили, давеча сам поймал хулиганов-за час и 4 звонка так никто и не приехал, а вот сегодня сами позвонили поинтересоваться как и что, были обоснованно посланы

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